不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－公保費率調降

2018年12月17日 01:12 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

年金改革月退俸少5成 退休教師集體訴訟

年金改革讓軍公教人員抱怨「繳多領少」，考試院和行政院會商後確定，公教人員公保提撥費率明（2019）年元旦起全面調降，不適用年金的公教人員從8.83％調降為8.28％；適用年金的私校教師等人員，從13.4％調降為12.53％，每月約可少繳21元到189元，約有58萬人受惠。

蔡政府上任推動年金改革，引發軍公教人員反彈，被認為是民進黨九合一選舉大敗的重要原因之一，也讓公保費率的調整受到關注。

年改引反彈 施小惠意圖安撫

根據現行公保法，只有私校教師、經濟部所屬國營事業員工、公部門駐衛警，能夠依1.3％的給付率領取養老年金，其餘領有月退休金的公、教人員，只能領取一次養老給付，必須等公保年金化修正條文通過後才能領取公保年金。

由於公教人員保險法規定，公保的財務預警和保險費，由承保機關台灣銀行委託精算機構，至少每3年辦一次精算，每次精算50年，精算後的保險費率如果與當年度的保險費率相差超過正負5％，或者給付標準超過財務負荷時，就要調整費率，並且報請考試院和行政院核定，台銀日前將精算結果送交相關單位。

公教不領情 只想討回退休金

銓敘部表示，現行公保保險費率，是根據第6次精算結果所擬訂，其中不適用年金者的保險費率從2016年元旦起即訂為8.83％，適用年金者為13.4％，但依照最新精算結果，適用年金者的保險費率為8.28％，適用年金者為12.53％，兩者的費率都比現行費率要低，且已經超過5％。

銓敘部本月7日與行政院會商後確定調降公保費率，新的公教人員保險費率從2019年1月1日起生效，銓敘部上周五也已陸續發函通知各機關。

目前公教保險俸給表，不適用年金者的一般公務員和公立學校教師，最低一級保險俸給為10810元，保險費自付的分擔比率是35％，在適用新的費率後，可由每月繳交334元，降為313元，少了21元，最高保險俸給98160元，原本自付3034元，降為2845元，每月可少付189元。

至於適用年金的私校教師等人員，最低保險俸給為15575元，自付保險費從730元降為683元，每月可省47元，最高保險俸給56930元，每月自付保險費則可從2670元降為2497元，省下173元。

根據台灣銀行的統計，2017年底公教保險人數共計58萬4469人，預估在調降保險費率後，將可受惠。不過公教人員似乎並不領情，紛紛在銓敘部的臉書上留言，認為公保費率調整後，退休金依舊是「晚退、領少」，寧可讓保費照繳，但可領回未改革前的退休金。

(中國時報)