彰化爆禽流感 撲殺近7000土雞

2018年12月17日 01:12 中國時報 吳敏菁 、 廖素慧 、 莊曜聰 、 張朝欣 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

近日國內對非洲豬瘟防疫升溫，官員更直言，深恐國民美食滷肉飯受疫情入侵影響，但一直未從台灣絕跡的禽流感，不時仍有疫情傳出，彰化日前更爆發入冬後首例H5N2亞型高病原性禽流感，撲殺近7000隻土雞。

秋冬正是禽流感好發季節，主管機關若不謹慎因應，未來恐怕連吃雞排都是奢侈。

雲嘉南繃緊神經防疫

彰化縣縣動物防疫所6日進行鹿港鎮一家土雞場上市監測採樣，15日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，是彰化縣首例；16日防疫人員進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6958隻土雞。鄰近雲嘉南地區雖未傳出案例，但農政單位無不繃緊神經，加強防範疫病措施，深怕疫情擴散，引發消費者恐慌。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，這起確診案例是今年入冬後，彰化縣首度驗出禽流感，H5N2高原性病毒從2015年現蹤後，一直沒消失；持續幾年，彰化縣肉鴨、蛋雞罹患禽流感，幾乎都是H5N2型。

因土雞上市方式和肉雞、肉鴨一次性出貨不同。土雞出貨最快5至7天，且持續2至3周之久，貨車頻繁進出，一旦感染往往造成蔓延之勢；今年農委會特針對土雞場進行擴大監測計畫，彰化縣每個月須對上市土雞場加碼抽驗10場。

擴大監測及早揪病毒

確診首例的鹿港這家土雞場，就是在此波擴大抽驗中被檢出；禽場內近來每天死亡4、5隻土雞，雖未達危險紅線，但擴大檢驗，提早確診出感染H5N2亞型高病原性病毒，即早撲殺，阻止病毒進一步擴散。其餘蛋雞、肉雞和肉鴨等，也有例行性檢測，明年1月16日起至3月31日，所要肉鴨皆須全面檢測安全後，才可上市。

雲林縣農業處長張鴻猷表示，防疫單位人員會不定期到縣內各禽畜養殖場隨機抽樣檢測，近期未發現H5N2亞型高病原性禽流感病毒；嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，嘉義縣有2部消毒車巡迴18鄉鎮市的家畜場、家禽場加強消毒，目前未有相關案例。台南市動保處則指出，今年最近一例是發生在6月。

(中國時報)