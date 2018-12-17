新聞幕後－韓團隊尋尋覓覓 難1次到位

2018年12月17日 01:12 中國時報 林宏聰

韓國瑜從新北借將 李四川出任高雄副市長

準高雄市長韓國瑜承諾在21日公布所有小內閣名單，時限進入倒數，他求才若渴，拖著尚未痊癒的病體分秒必爭，甚至深夜也還在面試；但據了解，27個局處長無法一次到位，至少4、5位將由現任副局長代理，視日後表現真除。

以往感冒頂多1、2天就痊癒的韓國瑜，因選舉期間操勞過度，掃街拜票吹風受寒，支氣管發炎轉變為肺炎，抗生素吃了好一陣子，日前直播他說身體逐漸好轉，但也只恢復7、8成，至今講話仍不時伴隨咳嗽聲。

識人唯才 任用4、5副局長

25日即將就職，小內閣人事備受關注，沒有時間讓韓國瑜休息，經過連日奔走尋才，目前確定公布的只有副市長葉匡時與李四川、新聞局長王淺秋、客委會主委黃永卿等4人，其他名單，韓國瑜承諾21日對外一次公布。

這段期間，韓國瑜盡量排開行程，專心籌組小內閣，1天最多面試5、6位，為避免提前曝光造成不必要困擾，他不惜約在台北、雲林，搭高鐵北、高、雲林3地往返，有次還約對方深夜10點半面談，結束已近午夜時分，幕僚都為他的體力捏把冷汗。

南北奔波 盼找齊小內閣

然而，選後至今不到1個月，找齊小內閣並不容易，據悉，韓國瑜只能優先著重在迫切落實政見的農業、觀光、教育、文化等「重中之重」領域，起碼有4、5個局處將由表現不錯的現任副局長暫代局長職務。

儘管先前外界猜測會有部分前朝局長留任，但畢竟從菊營改投韓營，政治忠誠度勢必受質疑，預料不會有人願意留任，而由傑出的副局長文官代理局長，不僅可維繫市政平穩推進，未來若表現、操守、熱情俱佳予以真除，也能凸顯韓國瑜識人唯才。

另一個迫在眉睫的，則是喊得震天價響的「貨出去、人進來」，韓國瑜尚未就職，沒兵沒將，但海外商機可不會等人，他只能指派分身，市議員陳麗娜剛從新加坡回來，與對方簽了3年的採購訂單，接下來市議員黃紹庭也將與農會、漁會到馬來西亞拓展通路。

貨先出去 分身拓銷星馬

就職典禮移到愛河畔，韓國瑜計畫搭愛之船進場，事前他更親赴國賓飯店試茶會菜色，韓黑們譏諷排場太大，但為了加強宣傳高雄觀光，他堅持要做。

沒有喘息的時間，從當選那一刻起，韓國瑜就已開始他城市CEO的工作了。

(中國時報)