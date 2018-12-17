韓粉加碼送滷肉飯 佳芬姐耶誕義賣

2018年12月17日 01:12 中國時報 林瑞益 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

慶祝韓國瑜當選高雄市長，「祭品文」不斷，免費招待美食小吃一波接一波，郭姓韓粉贊助5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，另，高雄在地財記居提供888瓶冷泡茶，23日中午將發放，祝賀高雄發大財。

韓國瑜當選後，「韓總美食」的小吃店生意強強滾；繼宅神朱學恒送雞排、彌陀區文山伯、府城虱目魚請虱目魚湯，韓粉郭晉赫再加碼，選在就職典禮前招待5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，加上高雄在地財記居冷泡茶提供888瓶冷泡茶，支持韓國瑜拚經濟。

郭晉赫家住台北，經營美食電商，長期與各地農漁民合作行銷，包括東港漁會的烏魚子、南投仁愛鄉蔬果等，他對韓國瑜承諾要為農漁民外銷搶訂單非常有感，原先計畫25日就職典禮當天在愛河旁發送1萬碗滷肉飯，但因場地無法配合，經協調決定提前在23日舉辦，改為發送5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽子。

另一方面，韓國瑜妻子、雲林維多利亞雙語學校副董事長李佳芬拚也沒閒著，昨參加學校舉辦的「耶誕送暖」義賣活動，熱情叫賣小農種植的蔬果，超高人氣也成功帶動買氣，她呼籲大家支持在地小農，吸引更多年輕農業人才留在雲林、回來雲林。

維多利亞雙語學校昨與雲林家扶舉辦耶誕送暖活動，校方與家長會長邱慧鳳、姚明昇帶領30名師生及家長，募集蔬菜、水果、白米、醬油等日常用品義賣，並由耶誕老人請大家吃冬至湯圓，提前歡度中西合併的耶誕佳節。

李佳芬到場參加義賣，讓師生喜出望外，吸引不少師生、家長爭相合影，成功炒熱活動氣氛。李佳芬說，這次家長會出錢募集日用品，也有人自掏腰包農購買大白菜、柳丁、芭樂等蔬果來義賣，這些蔬果都是在地小農心血，品質優良，呼籲大家多支持。

(中國時報)