韓粉加碼送滷肉飯 佳芬姐耶誕義賣

準高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬（後左二）呼籲支持在地小農。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

慶祝韓國瑜當選高雄市長，「祭品文」不斷，免費招待美食小吃一波接一波，郭姓韓粉贊助5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，另，高雄在地財記居提供888瓶冷泡茶，23日中午將發放，祝賀高雄發大財。

韓國瑜當選後，「韓總美食」的小吃店生意強強滾；繼宅神朱學恒送雞排、彌陀區文山伯、府城虱目魚請虱目魚湯，韓粉郭晉赫再加碼，選在就職典禮前招待5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽，加上高雄在地財記居冷泡茶提供888瓶冷泡茶，支持韓國瑜拚經濟。

郭晉赫家住台北，經營美食電商，長期與各地農漁民合作行銷，包括東港漁會的烏魚子、南投仁愛鄉蔬果等，他對韓國瑜承諾要為農漁民外銷搶訂單非常有感，原先計畫25日就職典禮當天在愛河旁發送1萬碗滷肉飯，但因場地無法配合，經協調決定提前在23日舉辦，改為發送5000碗滷肉飯、5000顆客家野薑花粽子。

另一方面，韓國瑜妻子、雲林維多利亞雙語學校副董事長李佳芬拚也沒閒著，昨參加學校舉辦的「耶誕送暖」義賣活動，熱情叫賣小農種植的蔬果，超高人氣也成功帶動買氣，她呼籲大家支持在地小農，吸引更多年輕農業人才留在雲林、回來雲林。

維多利亞雙語學校昨與雲林家扶舉辦耶誕送暖活動，校方與家長會長邱慧鳳、姚明昇帶領30名師生及家長，募集蔬菜、水果、白米、醬油等日常用品義賣，並由耶誕老人請大家吃冬至湯圓，提前歡度中西合併的耶誕佳節。

李佳芬到場參加義賣，讓師生喜出望外，吸引不少師生、家長爭相合影，成功炒熱活動氣氛。李佳芬說，這次家長會出錢募集日用品，也有人自掏腰包農購買大白菜、柳丁、芭樂等蔬果來義賣，這些蔬果都是在地小農心血，品質優良，呼籲大家多支持。

(中國時報)

新聞幕後－韓團隊尋尋覓覓 難1次… 邁邁PO潛水文 美麗會留下

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。