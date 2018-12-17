邁邁PO潛水文 美麗會留下

2018年12月17日 01:12 中國時報 劉宥廷 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

陳其邁敗選主因之一是網路聲量不夠大，如今PO出潛水舊照，以頂流來比喻敗選心情。（翻攝自陳其邁臉書）

前立委陳其邁征戰高雄市長落敗後，人氣不減反漲，熱愛潛水的他，16日在臉書粉絲專頁「陳其邁的潛水日記」PO文，以潛水遇到頂流比喻敗選心情，強調過流後「痛苦會過去，美麗會留下」，並稱已在找潛點，要多潛幾次補回來。

陳其邁最近頻繁使用年輕人愛用的IG貼文，昨也在臉書貼出他手繪愛貓「陳小米」的漫畫圖，還裝可愛署名「邁邁」，小編更將小米擬人化，回應「登愣！把拔我哪有長這樣？拔你的手不要扶我，鵝子承受得住！（淚奔）」

據了解，民進黨檢討敗選原因，其中之一就是未能跟上新型態網路選戰，因此，陳其邁調整風格，直播改走溫馨輕鬆的路線，日前回應韓國瑜扮演「小智」，也懂得開玩笑自稱是「傳說級神奇寶貝」，昨天這篇小米畫像貼文更被網友讚翻，更有地方太太直說「只想讓你管」。

陳其邁經營潛水日記臉書已久，但選舉期間較少PO文，昨天他發文分享2年前在貝里硫潛水的照片，表示潛水最令人嚮往的地方，就是每次下水時，都不知道會有什麼驚奇的畫面出現。

他說，選後許多朋友問他心情如何，他以潛水遇到頂流來形容，雖然在頂流的過程中，雙腳猛踢有時心裡會有OS，但頂流過後，美麗的畫面就會盡收眼底，讓他覺得一切的辛苦都是值得的。

陳不忘向潛友喊話「有機會可以去貝里硫潛潛水，體會我此刻的心情」。陳其邁最後透露，他已開始在找潛點了，這次要好好潛個2、3回補回來。

(中國時報)