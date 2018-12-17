燕子小內閣 重用在地人才

2018年12月17日 01:12 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

準台中市長盧秀燕16日公布第4波小內閣13名局處首長，包括前台中市建設局長吳世瑋、前農業局長蔡精強回鍋並擔任民政局長及農業局長；消防局長曾進財、地政局長吳存金及建設局長陳大田3人為內升。盧指出，人事大都是在地人才或具台中經驗，他們熟悉台中，對家鄉有很深的感情。

盧秀燕說，回鍋的吳世瑋資歷完整，有經驗及能量並接地氣；蔡精強熟悉農業環境及需求，廣受農民好評；另外，內升3人則是肯定文官系統及鼓勵公務人員，有助士氣提升。

台中市府第四波小內閣13位局處單位首長為，民政局長吳世瑋曾任台中市建設局長、新北市工務局副局長；社會局長李允傑曾任大學教授、政府單位諮詢顧問；交通局長葉昭甫曾任大學助理教授、法國國家運輸研究院運輸經濟與社會部門研究工程師；建設局長陳大田現任台中市府參議，曾任台中市建設局總工程司、退輔會榮工處總工程司室工程師等職；勞工局長吳威志曾任科大教授、學務長及中華人權協會祕書長。

農業局長蔡精強曾任農糧署副署長、台中市農業局長；地政局長吳存金現任台中市地政局副局長，曾任逢甲大學助理教授；消防局長曾進財現任台中市府消防局副局長，曾任台中縣消防局長；環境保護局長吳志超曾任大學教授、環科系主任。

衛生局長曾梓展曾任中華民國診所協會全國聯合會理事長、台中市診所協會理事長；水利局長范世億曾任水利署中區水資源局長、第三河川局長；運動局長李昱叡曾任教育部體育署科長、教育部體育司專員；原住民族事務委員會主任委員林益陸（Pilinsuyan）為泰雅族，曾任台中市原住民族委員會主委、第三屆國民大會代表。

(中國時報)