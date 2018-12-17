韓借將李四川 侯稱南北並肩作戰

2018年12月17日 01:12 中國時報 王揚傑 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市副市長李四川將接任高雄市副市長，準新北市長侯友宜16日強調，「國家人才為國家所用」，並稱讚李四川是新北市專業的工程人才；侯也說，南、北的市政建設本就需要並肩作戰，南部可和新北市合作的項目能透過李四川居中協調，也是很好的安排。

侯友宜說，李四川是對新北市所有建設非常熟悉、了解的專業工程人才，這次選後他曾和李深談，李表達想回南部，和故鄉的人一同打拚；他和韓國瑜在選前也談到，南、北在市政建設要攜手並肩，李四川到南部去，其實對他來說是幫助，走到哪裡都有合作的伙伴，反而是好事。

外傳李四川到高雄是為朱立倫總統大選鋪路，對此，侯友宜表示，一切以市政建設為主，讓市民有感才有意義，如果滿腦筋都在選舉，絕對不是好事，好好替市民做事卡實在；朱立倫則說，他一再強調一件事情，民眾投票給我們不是為了政治，是為了做好市政的工作。

至於是否擔心新北市府小內閣人選難尋，侯友宜說，人才都是為國家所用，團隊是合作的，不是個人英雄主義，不會因為某一個人改變一切，團隊講求紀律合作，全心全意為市民達成一個目標，所以大家一起合作才是最重要的。

媒體再問到「蔡侯會」的期程，侯友宜重申，他現在身分不適合將會面場地選在公務機關，所以未來以市長的身分在公務部門見面比較自然，也比較合理。

(中國時報)