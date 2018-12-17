韓借將李四川 侯稱南北並肩作戰

準新北市長侯友宜16日拜訪石碇竹柏苑麥芽糖的正常伯，露了一手麥芽糖炒米粉。對於副市長李四川被借將到高雄，侯讚李是專業工程人才。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市副市長李四川將接任高雄市副市長，準新北市長侯友宜16日強調，「國家人才為國家所用」，並稱讚李四川是新北市專業的工程人才；侯也說，南、北的市政建設本就需要並肩作戰，南部可和新北市合作的項目能透過李四川居中協調，也是很好的安排。

侯友宜說，李四川是對新北市所有建設非常熟悉、了解的專業工程人才，這次選後他曾和李深談，李表達想回南部，和故鄉的人一同打拚；他和韓國瑜在選前也談到，南、北在市政建設要攜手並肩，李四川到南部去，其實對他來說是幫助，走到哪裡都有合作的伙伴，反而是好事。

外傳李四川到高雄是為朱立倫總統大選鋪路，對此，侯友宜表示，一切以市政建設為主，讓市民有感才有意義，如果滿腦筋都在選舉，絕對不是好事，好好替市民做事卡實在；朱立倫則說，他一再強調一件事情，民眾投票給我們不是為了政治，是為了做好市政的工作。

至於是否擔心新北市府小內閣人選難尋，侯友宜說，人才都是為國家所用，團隊是合作的，不是個人英雄主義，不會因為某一個人改變一切，團隊講求紀律合作，全心全意為市民達成一個目標，所以大家一起合作才是最重要的。

媒體再問到「蔡侯會」的期程，侯友宜重申，他現在身分不適合將會面場地選在公務機關，所以未來以市長的身分在公務部門見面比較自然，也比較合理。

(中國時報)

燕子小內閣 重用在地人才 新聞透視－調降杯水車薪 難消公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。