新聞透視－調降杯水車薪 難消公教怨氣

公教保險費率在行政和考試兩院會商下決定調降，但相較於被大砍的退休金，這樣的調整只是杯水車薪，仍難消除公教人員的怨氣。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
年金改革月退俸少5成 退休教師集體訴訟

九合一選舉民進黨大敗，公教保險費率在行政和考試兩院會商下決定調降，儘管對公教人員不無小補，但相較於被大砍的退休金，這樣的調整只是杯水車薪，仍難消除公教人員的怨氣。

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－公保費率調降

年改爆怒火 公教大反撲

蔡政府上台後積極推動年金改革，今年7月起，大幅調降退休軍公教人員月退俸的所得替代率，並讓18趴逐步歸零，引爆軍公教人員的怒火，被視為這次九合一選舉，民進黨敗選的關鍵原因之一。

就像勞工享有勞退金和勞保老年給付金一樣，公教人員也有退休金和公保養老給付，只不過，公教人員的退休金可以選擇領取月退金，但公保除了私校教師等人之外，都只能領取一次金，無法選擇領取月退金。

這波年金改革除了大幅調降公教人員的退休金之外，原本也配套要推動公保年金化，讓公保的養老給付，也能按月領取，卻因爭議過大，草案送到立法院之後，至今仍躺著不動。

主要原因就在於公教人員領取的退休金是採取「固定給付制」，也就是說，如果只計算公教人員按月提撥的金額，根本不足以領到這麼多的退休金，但無論當初提撥了多少，政府都得要依據承諾的退休金標準來支付。

公保年金化 草案躺立院

但公保所規畫的年金，則是採取「確定提撥制」，也就是繳多少領多少，最多只是多賺點利息，而且在實施後，公教人員的保費必須調高，又得受限於所得替代率的「天花板上限」，讓公保年金化的推動因備受爭議而暫緩 。

政府在公保精算後決定調降公保費率，公教人員並不領情，多數人都反應，寧可現在多繳點錢，讓未來的退休生活能夠享有更多的保障。其實，這不僅是公教人員的想法，也是許多勞工的願望。

年改讓公教人員退休金大縮水，政府與其調降公保保費，不如妥善規畫公保年金化，讓未來公教人員的月退金加上公保養老給付年金，能真正保障未來的退休生活，也才能真正減輕公教人員對政府的不滿和怨氣。

(中國時報)

微調不痛不癢 教師喊無感
韓借將李四川 侯稱南北並肩作戰 微調不痛不癢 教師喊無感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。