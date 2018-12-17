微調不痛不癢 教師喊無感

2018年12月17日 01:12 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

考試院和行政院決議明年元旦起調降公保提撥費率，每人每月約可少繳20元到184元。對此，教師團體完全無感，認為這種「無關痛癢」的微調，只是將過去多收的公保費做一些處理而已，並無助於減少年改造成的民怨。

全國教育產業總工會理事長黃耀南說，這次公保費率微調，是因為公教人員過去繳太多了，政府精算過後，就做一些必要的行政措施，如是而已，完全跟年改扯不上關係。

「教師對每月少繳幾10元公保費，根本無感。」黃耀南說，政府推動年改造成民怨，稍微調降公保費根本不算是對民怨的善意回應，到目前為止，教師被砍掉的退休金，一毛錢都未改回來，他們對政府仍然是相當失望。

黃耀南說，退休金應屬軍公教的薪資，只是有一部分在他們退休後才發放，因此政府不得任意刪減。如果政府覺得年改是錯誤的，那有必要調整，尤其應秉持「不溯及既往」的原則，已退休者的生活才不會這麼難過。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，公保費率調降一點點，每月少繳幾十元，雖然是好事，但影響微乎其微，可說「無關痛癢」，私校教師不會對這樣的微調有太大的感受。

「相較於微調公保費率，私校教師更關心退休制度的改革。」尤榮輝說， 現在私校教師退休金的所得替代率僅25％至30％，每個月可領到的退休金大約僅公校退休教師的1/5，實在太少了，退休的日子過得很辛苦。

尤榮輝表示，政府對私校教師的退休制度似乎很滿意，因此目前未聽聞要改革，但事實上，私校退休老師的生活根本沒有保障，希望政府想辦法提高他們的退休待遇。

(中國時報)