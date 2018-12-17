國民黨溢領退休金569萬 送行政執行

2018年12月17日 01:12 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

黨產會昨天要求國民黨申請動支款項來繳交過去「黨職併公職」的溢領金，銓敘部昨天表示，過去由社團溢領的年資退休金中，救國團和中廣已大多歸還，未還金額最多的是民眾服務社，國民黨也有500多萬元尚未返還，都已依規定移送行政執行。

過去因黨職併公職，年資計算基準較高，許多官員因此可領取較多的退休金，儘管部分法界人士認為，退休金是依據當年的法令合法領取，但立法院去年仍通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，規定必須在1年內追討溢領退休金。

銓敘部近日追討退休公務員「黨職併公職」溢領金，其中國民黨的569萬元追繳未果，黨產會發言人施錦芳表示，國民黨在永豐銀行帳戶還有600多萬，應儘速依法向黨產會申請動支，來繳交此溢領金。

對此，銓敘部指出，根據銓敘部調查，全國因採計社團年資而有溢領金額部分，經逐一清查後，總計2億1987萬，銓敘部發函相關單位和個人，要求今年8月10日前返還，並向各社團追繳退休公務人員溢領金。

其中國民黨各級黨部應追繳569萬、民眾服務總社及其分社應追繳1億995萬元、世界反共聯盟中國分會應追繳88萬元、中國童子軍總會應追繳129萬元、中央廣播電台應追繳276萬元，都是全數未繳回。

另外，救國團應追繳6035萬，已返還5875萬元；中國大陸災胞救濟總會應追繳419萬元，已返還400萬元；中國廣播公司應追繳17萬元已全數歸還。

至於17位退休政務官溢領金部分，共計3405萬元，截至11月30日，已有11人共返還1363萬元，但還有部分未能繳回。

銓敘部表示，對於尚未返還溢領退離給與的社團，已依規定移送行政執行；退職政務人員逾限而仍未返還部分，也移送強制執行。

(中國時報)