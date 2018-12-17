鴻運計畫增10億惹議遭保留

國防預算正在立法院審查，包括國艦國造的兩棲船塢運輸艦案及沱江艦案，以及F-16V戰機性能提升案，都有追加預算。圖為編號618的沱江軍艦。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車，自中平戰車登陸艦進行泛水搶灘及戰術挺進。

108年度國防預算正在立法院審查，包括國艦國造的兩棲船塢運輸艦案及沱江艦案，以及F-16V戰機性能提升案，都有追加預算，從10億至196億不等。其中，代號「鴻運計畫」的兩棲船塢運輸艦案，是軍方自行追加10億，並和承造船廠台船簽約，事後再向立院要錢，多位在野立委不滿軍方先斬後奏，全案決議保留。

「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦案，軍方委由台船建造載台，標金約46.3億餘元，全案預算經立院審查同意為62億餘元，但明年預算卻重新編列為73億餘元，增加10億餘元；朝野立委認為，立法院只同意能花62億元，軍方不能先花了再來要，如果立院不同意追加，這些錢誰出？國防部長嚴德發還一度決定，全案減項減量，再改回62億。

海軍官員說明，鴻運計畫去年執行，至2021年，預算原編列62億餘，其中36億餘建造載台，其他則用於戰系等項目，但因底價太低，多次流標後，在國防部同意後，海軍增加經費，台船今年以46億3500萬元得標，全案預案因而增加至73億餘元。

除了鴻運案追加預算外，海軍後續將建造3艘沱江艦，建案名稱是「高效能艦艇後續量產案」，明年至2025年編列163億餘元預算，明年編11.9億餘元。立委馬文君質疑，沱江艦量產案預算規畫本來是144億元，現卻追加20億，海軍則解釋，原型艦火砲、飛彈是由海軍提供，後續艦則含在預算之內。最後決議明年刪減1億，凍結3億元。

此外，海軍重型魚雷購案，也是由6年調整為11年，總經費追加7億餘元。海軍以全案機密為由，未做公開說明。另空軍F-16V戰機性能提升案「鳳展計畫」執行到112年，預算由1100億餘元追加到1296億餘元，明年編列91.7億餘元，也引起立委關注。

為何增加196億，空軍官員說，並未額外增加不該買的裝備，是因部分已編列於起始作戰需求的武器裝備，之前未獲美國同意供售，現在同意了，所以才編列。

(中國時報)

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