海軍花預算又狠又敢 遲早出大事

2018年12月17日 01:12 中國時報 呂昭隆

國艦國造爆弊案 慶富涉詐貸30億元

海軍建兩棲船塢運輸艦，擅自追加10億元，事後要立委認帳。海軍這種行徑已不是第一次。明年起，海軍有好幾個國艦國造新案，潛艦案也開始編原型艦的建造預算，這些新建案，都有追加預算風險，海軍花預算「又狠又敢」習慣若不改，遲早出大事。

海軍前年買方陣快炮案，預算書尚未送到立法院，海軍以提前簽約可省錢為由，在立委審查預算前，就和美方簽訂發價書，立委氣得又刪又凍結，還要求懲處失職人員。這個100億的案例，最讓人吃驚的是，海軍手上沒一毛錢，空手也敢簽約，吃定了立院不敢不給預算。

此外，鬧得滿城風雨的獵雷艦案，海軍也是不管合約時程，提前付24億給慶富公司。

兩棲船塢運輸艦又是另一案例，立院是給錢了，海軍不是空手。立院同意給62億元，問題是海軍把載台的價格訂太低了，船廠標了會賠錢，所以沒有人標，海軍只得再追加10億。立院給的錢不夠，海軍也不管了，買了再回頭要，似也吃定立院不敢不給。

兩棲船塢運輸艦是國艦國造案中，預算最低的，還不到百億，這麼小的一個造艦案，預算都要追加；明年起，幾個百億千億預算的造艦案，以及天文數字的國造潛艦案，海軍根本說不準最後要花多少錢。

事實上，海軍很聰明，不說潛艦全案所需預算，而是分段、拆零，只編列階段式預算。潛艦第一階段預算是29億多，第二階段是490億多。而造完8艘潛艦，預算究竟要編幾個階段，海軍也不公布，這種階梯式做法，已埋下預算追加的伏筆。錢不夠，預算就編到下一個階段。潛艦預算又是機密，知道的人，全海軍數不到10根指頭。

一個不到百億的兩棲船塢運輸艦案，都要追加預算，先斬後奏，海軍的造艦人才與國艦國造預算的規畫能力，都待改進。

(中國時報)