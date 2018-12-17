卓然而立 游盈隆批團結秀假象

2018年12月17日 01:12 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

綠中生代推「大師兄」選黨魁 卓榮泰恐成「小英影子」

民進黨中生代龍頭共推卓榮泰參選黨主席，引爆茶壺裡的風暴。另一參選人游盈隆昨批評民進黨「至今仍不深思敗選原因」，還企圖塑造團結假象。綠委段宜康也在臉書貼出21年前與卓榮泰等人合照，「人的關係變化很大」，似乎暗示情誼回不去了。

不深思敗因 睜眼說瞎話

桃園市長鄭文燦等7位民進黨中生代，日前共同推舉卓榮泰角逐黨主席，引爆新系大老吳乃仁不滿，大動作宣布退流退黨，另一大老林濁水也痛批，推舉卓榮泰參選黨主席，就是要鞏固民調最低的蔡英文在2020年參選總統，「當年大家冒險犯難，建立起來追求民主的民進黨已經失蹤了」。

台灣民意基金會董事長游盈隆昨也批評民進黨當權派，「一直沒有深思敗因是什麼」？這兩天急急推出中生代的團結秀。他反問「這次民進黨敗選是因為不團結造成的嗎？」事實上，敗選原因跟團結完全無關，這是張飛打岳飛，睜著眼睛說瞎話，竟然可以催眠許多人。

慘敗的主因 是中央執政

他點出民進黨慘敗的最大原因是中央執政表現。蔡英文兩年半來黨政大權一把抓，許多用人與政策不當，例如最近表姊出任台灣金聯董事長等，違背民意，民怨沸騰，導致空前大敗。

他說，如今檢討聲音未對症下藥，倒是湧現「吾王萬歲萬歲萬萬歲」聲浪，力拱代理人出來，企圖營造一片大團結假象， 「人家要死，拉我們一起死，民進黨這艘船沉了，台灣會跟著一起沉下去。」

21年前舊照 情誼回不去

段宜康昨天再度於臉書po文指出，他想不透卓榮泰在11月27日為何對他發那麼大的脾氣？「尤其是行政院的檢討報告出爐，和我質詢的方向居然一致；這個疑惑就更強烈了」。

段宜康解釋，他的質詢立場，從頭到尾就是在檢討「我們」，如果卓榮泰覺得他在檢討「你們」，「那就是我的表達能力出了狀況」。他也貼出一張當年與卓榮泰等人合照指出「21年前的照片，人的關係變化很大」，似乎在暗示兩人的關係已回不去了。

(中國時報)