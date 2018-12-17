兩岸急凍波及 圓仔空閨找無尪

2018年12月17日 01:12 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨政府執政後兩岸關係陷入僵局，連台北市立動物園明星動物大貓熊「圓仔」配對都受阻，讓圓仔苦守空閨。台北市立動物園原計畫赴陸參加「大熊貓繁育技術委員會年會」，因兩岸關係急凍，遭陸方拒絕園方派員赴會，成為大貓熊「團團」與「圓圓」來台後，除首年未與會外，首次被拒絕參加年會。

團團、圓圓於2008年12月23日從大陸四川抵台，當時是象徵兩岸關係向前邁進一大步，2013年以人工受孕生下女兒圓仔，市立動物園近年嘗試讓團團、圓圓拚第2胎未果，因5歲的圓仔在前年4月起有發情徵兆，園方有意幫圓仔配對找繁殖對象。

「2018大熊貓繁育技術委員會年會」11月7日至11日在四川成都舉行，邀請來自美、荷、奧地利等多國代表與陸方大貓熊飼養繁育單位共同討論熊貓飼育、繁殖相關議題，並研擬明年配對名單，預計今年底前公布。

台北市立動物園在今年7月圓仔慶生會上宣布，準備向國際大熊貓繁殖技術委員會提報，把圓仔納入配對名單，並派員參加11月年會，未料，無法如願出席，被解讀是兩岸關係不睦導致。

動物園發言人曹先紹昨證實，今年沒派員參加大貓熊年會。但他強調，列為配對名單與參加年會是兩回事，且各國代表、專家不見得每次都赴會，將尋求其他管道跟陸方溝通，像是2年一次的兩岸四地會議等管道，並定期與四川臥龍基地保持聯繫，盼12月底前赴大陸討論貓熊繁殖問題。

曹先紹表示，大貓熊是全世界關注的動物，但保育等級已經從「瀕危」降為「易危」，以前有發情徵兆就帶去配對，現在繁殖後代沒有那麼急，但不論是對岸再送1隻大貓熊來台與圓仔配對，或取精人工受孕等方案，前提是必須要兩岸維持良好交流模式，才容易促成此事。

(中國時報)