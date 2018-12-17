改造不留情份 卓榮泰駁保皇黨說法

2018年12月17日 01:12 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

行政院祕書長卓榮泰昨受訪時說，從登記民進黨主席參選至今，感觸非常深。他強調，這次參與選舉的堅持是，「黨內選舉不貼標籤、不出惡言，但是黨的改造不留情份，也沒有上限」，並駁斥外界稱他是保皇黨的說法。

卓榮泰昨天正開張臉書粉專，表示要用「3個好」讓民進黨重新出發。他晚間則往北市議員洪健益的志工感恩餐會，內政部長徐國勇也到場支持，卓晚上身穿飛行夾克，形象相當俐落，並演唱自己改編的《快樂的出帆》，「綠色台灣旗，飄向千萬里」，頗有出航選主席的意味。

卓致詞時強調，回顧今年初黨內初選各地廝殺成這樣，未來還有立委初選，甚至是還有總統要不要初選的問題，「若各地廝殺，民進黨怎麼讓人民有信任？」因此他要建立黨內選舉文化。

卓說，就從今天做到，用愛和關心要求自己，才能要求黨員，並強調未來黨要做到「桶箍」角色，不要再讓力量分裂。

洪健益則說，他可控制的黨員人數近800位，這次黨主席是單一選舉，黨員動員率可能不高，但他會全力支持、動員7到8成。

此外，綠委段宜康昨在臉書po了21年前與卓榮泰的合照，表示卓雷霆之怒是他自己腎上腺素發作，想不透卓為何發這麼大脾氣。卓說，那張照片裡大家都很年輕，現在脾氣都要更小一點，但段有提醒他腎上腺素發作，「有提醒我吃藥，謝謝」。

卓解釋，11月27日結束質詢後，他看到網路許多討論都是段質詢賴揆，但賴沒機會講話，他認為有需要站在行政院立場說明事實，「或許我講話激動了一點，但都是就事論事」。

卓表示，當天確實是有一個固定的例會，但那個會議上沒有任何外力介入，也沒有指使他做什麼事情，純粹就是內心情緒認為該替政院講幾句話，「小段委員說他檢討的是我們，而不是我，這我聽到了」；未來黨團的活動會有很多機會碰面，距離黨主席選舉20幾天也都有機會，將互相交換意見。

(中國時報)