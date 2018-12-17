立委補選 蘇煥智嘆柯屈就現實

2018年12月17日 01:12 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市立委補選即將舉行，但藍綠白3組候選人都是士林大同區的大家族，前台南縣長蘇煥智形容，這次台北市立委補選就是三大家族的「政二代之爭」，台北市長柯文哲過去以白色力量自居，但這次也派政二代的陳思宇參選，等同是屈就於現實。

蘇煥智在臉書表示，台北市大同、士林區立委補選，成為三大家族政二代的選舉，這代表民進黨大敗後並沒有認真反省，「龐大的選舉經費負擔，使台灣的民主體制快速進入政二代及派系化的結構！」

蘇說，就連前立委羅文嘉推薦周奕成參與補選，周雖表示有意願，也如風中雜音，而民進黨最後仍提名何志偉，顯然是對具政二代身份不那麼在乎。

蘇說，現在的選舉戰線拉得長，以九合一選舉為例，大部分都要經歷黨內初選及實際大選，很多候選人認為初選「頭過身就過」，議員初選經費甚至上看達千萬，導致新科議員根本很難出頭，如果家裏沒背景根本無法參選。

蘇煥智提出，未來選舉應該要朝擴大政黨比例代表、開放地方政黨兩方向來做。他說，歐洲很多地方政府市議會選舉都是委員會制，都是採政黨比例，德國、義大利、西班牙也都是以政黨比例分配國會席次；台灣的選舉多限制在全國性政黨，導致公職人員選舉都在「選人」，未來應該開放地方政黨參與公職選舉。

(中國時報)