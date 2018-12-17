陳思宇請辭未批 柯強調何必脫褲子放屁

2018年12月17日 01:12 中國時報 張立勳 、 林縉明 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委補選參選人陳炳甫（右）16日前往不是選區的八德巿場「拜票」，陳炳甫表示，該做的還是要做，感謝民眾支持。（陳怡誠攝）

民進黨立委補選參選人何志偉（右）到福華市場拜票，民眾手比愛心支持。（方濬哲攝）

台北市立委補選戰況激烈，「柯家軍」推派的參選人陳思宇16日以台北市觀傳局長身分出席活動，被質疑用市府資源搶曝光，台北市長柯文哲則為子弟兵解釋，明天就要總辭，「何必脫褲子放屁搞兩次？」國民黨參選人陳炳甫雖表示，把事做好是負責態度，但也酸「只有曝光不一定有選票」；綠營參選人何志偉說，交給選民判斷。

陳思宇登記時聲稱已請辭觀傳局長，不過未批准，她昨早仍以局長身分出席路跑，傳出要擔任她競選顧問的市府顧問蔡壁如也現身，遭外界質疑，市府是利用行政資源輔選。

柯文哲表示，陳思宇有問他要不要辭掉局長，他認為明日要總辭，乾脆請假到總辭自動生效。面對行政不中立的質疑，柯則強調說，陳思宇現在是請假，既然要總辭了，何必那麼麻煩脫褲子放屁搞兩次？

陳思宇對於批評指出，她是非常負責任的人，希望工作不是留下爛攤子給別人，要有始有終，2、3個月前答應要出席活動，就該做到。

陳炳甫認為，陳思宇在辭職前把事情做好，這是負責的態度，增加曝光當然是好事，但曝光一定有選票嗎？不一定吧，「我想我們都是先讓大家認識你，近而認同你、再支持你。」何志偉表示，評論都交給選民的智慧，個人的行為，他想大家都會有相對應的想法。

「政二代」話題持續延燒，陳思宇日前暗酸何志偉是「連勝文們」，引發網友起底陳也是「政三代」，陳思宇在臉書PO文致歉，「自己無心的話成為惡意攻擊」。何志偉昨到士林掃街拜票時回應，選民眼睛是雪亮的，盼選戰回歸每個人的努力，不要聚焦在一句話上。

(中國時報)