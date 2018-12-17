學測選考5選4 明年大學個人申請 恐陷混亂

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中國時報
／台北報導

明年大學個人申請入學，絕大多數校系擬定全新篩選倍率，專家分析，往年的落點資訊明年不適用；許多原本同時招自然組及社會組考生的校系，變成社會組考生難報考；純文組的台大人類系，則不知要招什麼學生。預期明年申請入學將陷入混亂，7、8萬考生受影響。

社會組考生將難報考

明年學測改為選考，大學個人申請採計科目從過去至多5科降為4科，一般而言，自然組考生在學測不會考社會科、社會組考生不會考自然科，各校系明年個人申請入學因此訂出新篩選倍率因應。

升學專家劉駿豪表示，過去台大經濟系、政大統計系、中央資管系及東海建築系等，個人申請入學管道同時招收社會組及自然組的考生，但明年新增以學測自然科成績篩選，而社會組考生基本上不會考自然科，因此這些系最後只有自然組考生會來報考。

劉駿豪進一步舉例，台大人類系過去是純文組科系，明年竟然以國、英、社、自等4科成績來篩選，因為要看自然科成績，社會組考生可能進不來；又要看社會科成績，自然組考生絕大多數不考這一科，即使有考，他們會有興趣讀人類系嗎？

英文系要比數學成績

劉駿豪還說，政大英文系過去是以英文科成績及學測總級分來篩選，但明年篩選第一科竟然是比數學科成績，不知什麼邏輯；政大企管系過去以英文科及數學科成績來篩選，但明年還新增國文科及社會科成績，差很多。這些校系明年篩選方式變動大，考生無法根據過往資料找落點，將非常困擾。

7、8萬考生受影響

「明年個人申請可能陷入重大爭議，會是有史以來最恐怖的一年！」劉駿豪說，全國大學約2000個校系中，篩選方式未變動的沒幾個，因此過去的落點資料已無法參考。

女兒讀高三的于先生說，最近聽了一些升學說明會，發現明年個人申請的篩選方式有非常大的變動，「我很震驚，也要女兒提早因應。」他舉例，女兒讀社會組，過去原本可以報考台大、政大、中央等名校的許多科系，明年竟然不行了，如果一直都不知道這樣的資訊，明年肯定很慘。

每年個人申請有7、8萬考生報名，約5.5萬人被錄取。教育部高教司長朱俊彰表示，大學校系個人申請怎麼篩選或採計，教育部尊重，有人說明年會出狀況，也只是猜測，教育部密切注意發展。

(中國時報)

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