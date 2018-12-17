長照醫護行為 適用醫療法保障

2018年12月17日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台灣即將邁入超高齡社會，政府推出長照2.0擴大長照服務內容，被認為將會衍生若干法律問題，包括失能者在長照機構摔倒致死的醫護、照服員與機構的責任歸屬，牽涉消保法「無過失責任」與刑法的威脅，問題將會層出不窮，不可不慎。

台灣長照醫學會昨天舉行長照專科醫師研討會，理事長劉伯恩表示，整合中、西醫各領域共同照顧長照病患是醫學會的目標，提升長醫的專業能力才能達到優質長照，希望藉著學術專業的再教育，讓台灣長照的水準超越先進國家的水平。

新北市地檢署檢察長朱兆民應邀主講「長照法律面面觀」，身為全國婦產科顧問、醫策會監察人等身分的朱兆民負責醫療法修法，他說，已經編定醫師支援手冊，提供醫師面對醫療糾紛如何面對。

朱兆民提出重要概念：「長照服務是否適用消保法？」長照機構是從事提供服務事業的機構，必須保障消費者安全、健康，所以企業要證明無過失責任，目前法律見解是「舉證責任之所在就是敗訴之所在」，這個問題滿嚴重的。

1998年馬偕醫院有個肩難產事件，醫師當然無過失，但病患家屬不告刑事，而是告以消費者保護法，認為馬偕醫院提供服務必須保障安全，小孩肩難產就要醫院負責，馬偕難以證明無過失，一、二審敗訴，最後以和解收場。

此事件在醫界引起不小風波！後來醫療法第82條經過2次修訂，醫師必須故意、過失才要負起法律責任，因而醫師才排除消保法的無過失責任，後來護理人員也排除了。

現在問題來了！長照有沒有無過失責任？朱兆民表示，機構依現行法令是適用消保法，採無過失責任。但是長照內部的醫療、護理行為，回歸醫療法，適用醫療法第82條保障。

朱兆民舉例，1位逾60歲A在養護中心，某日摔倒頭撞地，負責人甲召來照服員乙檢查、確認意識清楚，並詢問是否送醫，但A堅拒送醫，乙將檢查結果告訴護理師丙，只是不久A逐漸喪失意識，送醫取出顱內血塊仍然不治，甲、乙與丙有何法律責任？

朱兆民指出，負責人甲與照服員乙要負無過失責任的民事賠償、護理師丙不需要適用消保法；在刑事方面，甲應注意而不注意負起被照顧者安全、健康，有刑事責任，而照服員只是生活照顧、不具醫療專業，也詢問A的意願，毋須責任。

(中國時報)