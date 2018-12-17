降低學習壓力 教部喊假的

2018年12月17日 04:10 中國時報 林志成

今年大學個人申請入學因為第二階段甄試時間嚴重衝堂，造成民怨，教育部及招聯會花了很大力氣來處理。但相較之下，今年亂象「只是小意思」，明年大學個人申請制度「劇烈變動」，可說是全新開始，教育部若不提早因應，將會面臨「大風暴」。

明年大學個人申請入學紙本簡章11月12日出爐後，許多專家及高中老師愈翻愈震驚，因為跟往年相較，各校系篩選及採計方式實在變動太大，往年落點資料無法參考，考生在選擇志願時可能會陷入無所適從。

各式升大學管道中，個人申請可說是最複雜的一個，在全部2000個校系中，每個系的篩選及採計方式都不一樣，因此考生要從中找到符合自己學測成績及興趣的學系，並不容易。

大學個人申請已經辦了10幾年，但每年還是有新狀況。舉例來說，過去每年都有的第二階段甄試時間撞期，今年仍變成大問題。此外，像輔大醫學系，今年只是未將甄試時間跟其他10個醫學系撞在一起，就產生悲劇，一個學生都沒有收到。

明年學測改為選考，個人申請採計科目從過去至多5科降為4科，這造成各校系在篩選及採計上有大變動，專家已經預期，許多校系的篩選方式「沒邏輯」、「莫名其妙」，很可能步入輔大醫學系招不到學生的後塵。

教育部將大學個人申請採計科目從至多5科降為4科，通常而言，自然組考生在學測可以不考社會科（含歷史、地理及公民），社會組考生可以不考自然科（物理、化學、生物及地球科學），這大大降低他們的學習壓力。

但觀察明年許多大學校系的篩選及採計方式，若不是刻意和教育部唱反調，就是不想招足學生。許多頂大校系同時以學測社會科及自然科來篩選，如果不是設計錯誤，就是要招學測考5科的全才學生，他們的目的一旦得逞，教育部說要「降低學習壓力」，根本是假的。

現在考生專心準備考學測，對於明年個人申請制度的變動，還未有太多感覺，不過他們如果明年2、3月才發現真相，勢必會受到很大衝擊。教育部及招聯會應用更大的力度來宣導明年個人申請制度的變化，屆時才不會因大亂而引來民怨。

(中國時報)