校系篩選科目弔詭 招生將兩極化

2018年12月17日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

明年大學個人申請規則有非常大變動，高中老師表示，許多學系的篩選及採計方式「非常弔詭」，最後可能招不足學生或是招到學測考5科的全才學生等兩極化發展，甚至造成教育部要「減輕學生壓力」的目標落空。

根據統計，明年大學個人申請入學，台大人類系、台大經濟系、台大數學系、台大經濟系、台大地理系、台大公衛系、北醫醫學系、慈濟醫學系等49系都同時在門檻或篩選倍率採計社會科與自然科。

同時採計社會科及自然科，是不是搞錯了？台大註冊組主任李宏森表示，台大各學系訂出篩選及採計標準，都經過多次開會及確認而成，不可能搞錯。以台大人類系來說，數學科對他們相對不重要，因此就捨棄，以國、英、社、自等4科來篩選；台大經濟系以社、自來篩選，是想收到同時具這兩方面能力的學生。

全國高級中等學校教育產業工會祕書長、北市萬芳高中老師許麗吉說，從最近高三生模擬考來看，自然組考生放棄社會科、社會組考生放棄自然科的趨勢相當明顯，因此她看到許多校系同時以社會科及自然科來篩選時，覺得「非常弔詭」。

同時以社會科及自然科來篩選的學系有兩個下場，一是生源限縮而招不足學生，另一是吸引學測考5科的全才學生前來。許麗吉說，如果頂大校系以這種特殊篩選方式收滿學測全才學生，往後勢必造成其他校系跟進，屆時愈來愈多學生在學測選考5科，教育部要減輕學生學習壓力的目標將落空。

明年個人申請入學大變動，以前的落點資料將不具有參考價值，考生可能陷入慌亂。招聯會執行秘書、清大教務長戴念華說，明年個人申請入學確實可能亂一點，但招聯會原本就不希望考生根據往年落點資料來填志願，而是希望他們能以志願、興趣來選擇。

對於同時以社會科及自然科來篩選的學系，戴念華說，校系要這樣採計，應該是想收兼具人文及自然科學能力的學生，但同時也要冒著「招不足學生的風險」。他相信，如果這種篩選方式未達目標，那些校系很快就會調整、改進。

(中國時報)