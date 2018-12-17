陸客夾帶火腿腸 罰5萬元

2018年12月17日 04:10 中國時報 李鋅銅 、 游昇俯 、 許哲瑗 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情延燒原因找到了！據調查，因為生豬調運車時消毒不徹底及廚餘餵豬兩項原因占8成以上。農委會表示，目前要求廚餘養豬戶落實高溫蒸煮，至少達攝氏90度、持續1小時，可有效殺死非洲豬瘟病毒。

今年8月大陸發生首起非洲豬瘟疫情，大陸農業農村部有關負責人表示，截至目前，除近期發生的6起家豬疫情尚在調查中，其餘81起家豬疫情的傳播途徑均已查明。其中因異地調運引發的疫情共有14起；因餐廚剩餘物餵豬引發的疫情共有32起；因生豬調運車輛和販運人員攜帶病毒後，不經徹底消毒進入其他豬場，引發的疫情共有35起。

對此，農委會防檢局局長馮海東表示，農委會目前要求廚餘養豬戶落實高溫蒸煮，至少達90度、持續1小時，是依據世界動物衛生組織（OIE）規定，可有效殺死非洲豬瘟病毒，大陸則因疫情爆發即禁止廚餘餵飼，故沒有要求蒸煮。

他說，以動物防疫角度來看，禁止廚餘餵飼可直接截斷疫病傳播途徑，但因台灣廚餘用於養豬餵飼，就民生整體考量還無法直接禁止。

另外16日有鄭姓女陸客由廈門搭乘金祥龍輪至金門，遭海關查出行李箱裝有1.5公斤豬肉製品火腿腸，且檢查前也未提出書面申請或口頭申報，金門檢疫站訊後依違反植物檢疫裁處5萬元罰鍰，成為違反動物傳染病防治條例規定，裁罰基準提高後，金門開罰首例。

海關表示，鄭女透過金門小三通來台旅遊，疑因不諳規定將1.5公斤的火腿腸放在行李箱內入關，檢查前也未提出書面或口頭申報，海關發現行李箱X光影像有異不敢輕忽，立即引導至檢查檯詳查，發現鄭女攜帶豬肉製品入境，經動植物防疫檢疫局高雄分局金門檢疫站調查後，依違反植物檢疫裁處5萬元罰鍰，是金門小三通開罰首例。

農委會動植物防檢局高雄分局呼籲，大陸非洲豬瘟蔓延已有22個省分淪陷，與金門僅有一水之隔的福建莆田也出現案例，一旦入侵金門或台灣本島，對畜牧產業影響相當巨大，民眾到大陸旅遊時切勿去養殖場參觀，也不要攜帶肉製品入境，經查獲將處5萬至100萬罰緩，勿以身試法。

(中國時報)