拉升租稅負擔率 財部三管齊下

2018年12月17日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

扭轉租稅負擔率全球最低處境，財政部擬三管齊下，推動扣除額合理化、研議數位經濟稅制，以及藉由大數據尋找合理稅源，擴大稅基，期租稅負擔率由12.9％提升至13％。據了解，由於四大扣除額新制，明年5月申報後，可看出實際影響，財政部擬在申報情況出爐後，通盤檢討，屆時除外界關注的長照扣除額可望納入外，也將同步檢討修正其他不合時宜扣除額。

「租稅負擔率」為政府稅收占國民生產毛額（GDP）或國民所得（GNP）的比率，比率愈高表示國民支付給政府的稅收愈高，政府可提供公共建設服務的質、量也更高。

盼拉升至13％ 穩健財政

為健全財政，財長蘇建榮接受媒體專訪時表示，財政是國家的重要基礎，應想辦法讓制度走的穩健長遠，因而希望台灣租稅負擔率能拉升至13％。

據目前國內國民生產毛額計算拉升0.1個百點，稅入須增加170億至180億。財政部賦稅革新小組擬三管齊下、漸次推動，透過推動扣除額合理化、研議數位經濟稅制，以及藉由大數據尋找合理稅源。

先前立法院預算中心報告便質疑，105年度有188戶綜合所得超過新台幣200萬元，卻不需繳稅。學者指出，長久以來升斗小民賺的一分一毫都攤在陽光下，樣樣要被課稅，但卻有不少高收入族群，透過各式管道節稅，甚至毋須繳稅。

假公益真避稅 實應杜絕

如何改善？學者建議，儲蓄扣除額高達27萬，以目前利率水準，存款須高達2700萬以上，以台灣爛頭寸這麼多，加上真正能存到這麼高金額的民眾有限，實應適當調降扣除額上限。另公益信託近年來屢遭疑「假公益、真避稅」，也應列為檢討項目。對於學者建議，財政部表示，將一併納入檢討。

網路交易普及 擬增新制

此外，網路交易日益普及，各國紛紛檢討如何在數位經濟時代，建立公平稅制，像是海外網購商品進口金額2000元以下就免稅，反觀實體店面分毫稅金都難避掉，官員不諱言，因線上交易特性，加上民眾反彈，各國多處研擬改革狀態，未來進行檢討雖非一蹴可幾，但隨著行動支付普及，透過跨部會合作應可研擬出適當新制，落實稅制公平性。

隨著大量財政資料數據化，以及財政部加快腳步擬訂鼓勵業者投入行動支付行列獎勵措施，將來相關資訊將有助於讓當前許多地下經濟浮上檯面，財部正委外研究，透過大數據分析，找出更多合理稅源。

(中國時報)