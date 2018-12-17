機車加裝ABS 雙陽促降貨物稅

2018年12月17日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

機車加裝ABS爭議延燒，交通部傾向由業者部分吸收，國內兩大機車業者－光陽集團首席執行長柯俊斌、三陽工業董事長吳清源齊聲呼籲，因ABS只能外購，降價空間有限，建議政府適度讓步，調降稅率高達17％的機車貨物稅，還利於小老百姓，也為此案解套。

蔡英文總統一聲令下，2019年起新款機車實施強制裝設ABS或CBS，雖然照常實施，但2021年全部機車、不分新舊款都要加裝ABS或CBS則暫緩。交通部上周已透過車輛中心（ARTC）向國內業者探詢可吸收成本的幅度。

在政府龐大壓力下，車輛公會機車製造委員會明日將開會，討論各廠能吸收成本的狀況。身兼委員會主任委員的柯俊斌表示，政府不能一味的要民間業者吞下去，也該提出政策配套，比方說稅率偏高的貨物稅，可藉由此次加裝ABS一併討論調整。

柯俊斌表示，貨物稅過往主要是針對奢侈品課徵，但「現在沒人會說機車是奢侈品吧！」而每賣一台機車，除了17％的貨物稅、另外還有5％的營業稅，過去多次反映應適度降稅，但都因財政部考量稅基而不願鬆手。

柯俊斌說，台灣機車環保法規全球最嚴，造就機車常漲價，但車價是高是低，政府都抽一樣比率的稅，是最大贏家，如果真的要強制加裝配備，應該打破本位主義，政府施政是一體的，交通部也好、經濟部也罷，都該與財政部好好討論政策配套的可能。

三陽工業董事長吳清源說，除購置ABS的費用外，還有測試費、維運費等林林總總，加上去很可觀，加上技術掌握在國外廠商，不太可能要求業者全埋單，但政府立意良善，若能夠透過降低貨物稅嘉惠民眾，對業者跟民眾都是好事。

吳清源說，全台灣很難找到一項商品像機車一樣，不符相關法規就強制退場、逐年增加成本，一台6、7萬的速可達，貨物稅就占個7、8000元，如果能調降10％、甚至對半砍，就能在不要調漲太多情況下增裝ABS，也為此爭議解套。

(中國時報)