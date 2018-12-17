富邦金控獲「最佳社會責任獎」

2018年12月17日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

由金融研訓院主辦、素有「金融界奧斯卡金像獎」之稱的第9屆「台灣傑出金融業務菁業獎」（簡稱菁業獎）公布得獎名單，富邦金控榮獲「最佳社會責任獎」優等大獎，已連續2屆獲此殊榮，顯示富邦金控致力實踐永續經營有成，深受評審肯定。

金融研訓院指出，本屆最佳社會責任獎的參賽件數最多、競爭也最為激烈；富邦金控今年以「發揮正向的力量，轉動社會齒輪，迎向永續未來」為參賽主題，在眾多競爭者中脫穎而出；本屆評審表示，「富邦金控持續推動永續經營（ESG）願景工程，提升企業競爭力、發揮金融影響力，有效提高及落實企業社會責任之高度與力度。」

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控連續9年蟬聯金控每股獲利龍頭，交出亮眼的成績單，於此同時，對於非財務績效的表現也同等重視，富邦由上至下貫徹企業社會責任理念，致力將永續經營精神落實於企業文化之中，朝企業永續經營的目標邁進。

今年富邦金控持續榮獲國內外ESG評比及大獎肯定，包括連續2年入選道瓊永續指數最高等級「世界指數」成分股，於「多元金融服務與資本市場」類別中名列全球第2；連續2年入選MSCI永續指數成分股，MSCI ESG Rating亦再次評選富邦金控為多元金融業台灣金融業最佳評等A級。

國內部分，富邦金控連續4年獲選《台灣企業永續獎》前50大台灣永續企業的評比，且連續7年榮獲「台灣TOP50台灣企業永續報告獎-金融及保險業」，顯示富邦金控於公司治理、企業社會責任、永續績效之優異表現備受肯定。

富邦金控深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略。

面對永續經營的藍圖，富邦金手握金融影響力的畫筆，揮灑正向力量的色彩，致力為台灣社會帶來更美好的明天。

(中國時報)