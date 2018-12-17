您的一票8紀錄創新高

2018年12月17日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

第9屆「您的一票，決定愛的力量」投票活動捐贈典禮登場，今年有287家團體及個人參與票選，總計有144家團體獲得公益基金及資源，共發出3,280萬元，總得獎率超過50％，包括得獎團體家數、總獎金、首日投票數、總票數、投票人數、團體最高票數、團體最低票數及網站瀏覽量，創下8項新高紀錄。

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、中華電信基金會、研華文教基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及信義公益基金會等團體，共同舉辦的「您的一票，決定愛的力量」投票活動，上周六舉行捐贈典禮，由文化教育領域「美好客家舞曲民俗團」表演開場。

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，今年適逢九合一大選，在社會關注、時間人力或資源上，對提案單位是一大考驗，但社福團體也開始運用資源，邀請影劇名人楊謹華、世界羽毛球后戴資穎等名人幫忙宣傳，也有透過網路名人館長直播，迅速累積支持票數，充分發揮「創新思維，運用現代科技做公益」的精神。

吳東亮也宣布在社會福利領域總共捐出2,850萬元，得獎率達52％，除原72個獎項外，今年在各界捐助下，可增發47個獎，其中增額錄取40家，依票數順序頒給未入選的團體，另有7個捐款人指定捐贈的團體。

第9屆「您的一票，決定愛的力量」募款亦創下歷年新高，吳東亮指出，會珍惜每一分錢，並承諾謹慎妥善分配，讓需要被幫助的團體都能得到協助，並提醒入選單位，要如期完成結案報告，才能不負眾人所託，也期待第10屆有更多新資源及夥伴加入。

今年活動由「點點善」社會企業設計團隊與憨兒共同創作「愛的力量機器人」擔任主視覺，在可愛的機器人號召下，今年總票數達1,279,801票，超過34萬民眾上網投票，皆創下歷屆新高。

(中國時報)