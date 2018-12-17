當年歐商施壓 今喊卡有難度

友善列印
中國時報

機車強制加裝ABS政策引發軒然大波，成為選後第一「燒」的議題，即便在蔡英文總統一聲令下，2021全面上路已確定暫緩，不過此案當年是在歐洲商會龐大壓力下被迫埋單，國內業者毫無置喙餘地，政策有無轉圜餘地，恐怕還牽涉龐大的外交壓力。

回顧ABS政策成型，2015年5月發布修正車輛安全檢測基準之前，交通部拿著歐洲商會提供的安全數據與政策版本，就要國內機車業者配合，「沒有問你到底該不該裝（ABS），只問你做不做得到」，即便有不同意見，但交通部也無奈，直呼也有壓力。

據了解，由於ABS控制為德國Bosch公司的專利，堪稱獨門生意，看準台灣每年100萬輛機車的銷售量能，歐洲商會便希望台灣在歐規基礎上，能夠強制加裝ABS，透過漸進式推進。

當年國內機車業者最有意見的，就是歐洲商會提供的安全說帖，由於這份數據是以瑞典為範本，即有人反駁，一是歐洲天滑地凍、路面常結冰，二是歐洲騎機車的少，且多以大型重機為主，拿這很難說服台灣民眾。

沒想到這質疑，隨即被以「安全」這大帽子壓掉。與會人士透露，交通部坦言在安全顧慮下，加裝ABS已是政府既定政策，並坦言若發生交通事故，業者要扛罪名嗎？話講這麼白，也沒討論空間。

因ABS有高達7成市占由Bosch掌握，業者也希望政府能否透過外交與經貿系統協調，說服Bosch適度降價，避免民眾負擔太大，但當時認為隨著科技進步，加上採階段性實施，衝擊應有限，並未採納。

於是乎，加裝ABS就在交通部不得不為的壓力下強渡關山，歐洲商會及德國Bosch成為最大受益者。

如今龐大民怨逼得政策髮夾彎，看似有感回應，不過加裝ABS政策恐怕難改，因涉及層面非單一部會，這山芋比想像中還要燙手。

(中國時報)

您的一票8紀錄創新高 警訊 國人身故保額不及年薪1／10

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。