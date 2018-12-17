警訊 國人身故保額不及年薪1／10

2018年12月17日 01:13 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

全球人壽建議3類上班族年終保單健檢重點

隨經濟、所得發展，台灣將躋身先進國家之列，但壽險業者根據公會統計資料警示，國人死亡的壽險保額僅約56萬元，不僅低於受雇員工平均63萬元的年收入，距離壽險業建議理想保障為年收入10倍，還達不到1成的比例；在歡喜迎接2019年之際，全球人壽建議，歲末年終正是好好幫自己、家人進行年終保單健檢的最佳時機。

保單銷售暢旺 保障不足

台灣每人平均保費支出近14萬，但壽險身故保額卻僅56萬元；元大人壽分析，國人輕保障、重儲蓄，是投保率高，但保障不足的主因，保險市場呈現保單銷售暢旺、保障不足的窘境；全球人壽益盛通訊處業務經理朱柏霖表示，定存利率僅約1％，國人把保單當作投資理財工具，卻忽略保險是保障個人、家庭風險的本質，就實務面來看，民眾寧可年花12萬買儲蓄險，也不願意花1.2萬元買保費較便宜的定期壽險。

家庭責任最大，莫過於35歲至55歲的三明治族群，朱柏霖建議，保單健檢應先釐清家庭風險，在考量退休、理財，因為家庭經濟支柱發生變故，對子女生活衝擊影響鉅大。

壽險雙十原則 負擔過重

而壽險建議的「雙十原則」，即保障為年收入10倍、保費支出為年收入的10分之1，仍讓三明治族負擔過重，朱柏霖建議，不妨先以家庭年收入5倍為目標，並將保額畫分，3分之1投保終身壽險、3分之2以較便宜的定期壽險來取代，隨年齡增長、責任遞減，或經濟能力的改善，再調整定期壽險的額度。

以35歲男性、投保100萬終身壽險為例，即使保費分20年期，年保費仍高達2.9萬多元，讓不少上班族卻步，朱柏霖指出，反觀35歲男性投保定期壽險1000萬元，10年期的年繳保費也同樣2.9萬元，說明為什麼需要以定期壽險來補足的原因了。

熟齡長照帳戶 首要規畫

對於剛出社會的小資上班族來說，保單檢視較為簡單，驗證一人飽、全家飽的概念，意外險、醫療險給予自己完整保障；熟齡上班族保單檢視的重點，富邦人壽建議，必須將「長照帳戶」視為首要規畫，轉嫁長期照護時所需的費用，並同時檢視自己現有的資產，是否已逐漸達成原先設定的財務目標。

(中國時報)