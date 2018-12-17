波動中覓生機 啞鈴式投資策略避風險

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美

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中國時報
本文作者為富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美

2018年可謂近年來金融市場最令人難忘的年份之一，聯準會緊縮政策、美國稅改實施、中美貿易談判、部分新興國家舉行大選等，金融市場多空訊息夾雜，全球行情忽冷忽熱，想必讓多數投資人感到措手不及；新的一年即將來臨，高波動將成新常態。

啞鈴式投資 提高資產靈活度

因應高波動的市場環境，我認為採取「啞鈴式（Barbell）」的策略投資，既可分散投資組合風險，又同時提高投資彈性，啞鈴式的策略即是選取相關性低或風格差異較大的兩類投資產品進行組合，好處是可保留原投資標的主要優點，在市場波動較大時，由能迴避某些市場波動帶來的損失，以目前市場環境看，不妨同時布局具收益的「新興市場貨幣資產」和抗波動的「美元平衡資產」。

整體來看，目前全球景氣已由「加速擴張」邁入「溫和擴張」階段，但尚未有步入衰退之虞，處於景氣週期的末升段，通膨被推升的壓力漸增；歷史經驗顯示，走高的通膨將最有利於風險性資產表現，不過複雜且難以預測的國際政經情勢，將使投資人在追求風險性資產將面臨高波動的挑戰。

投組搭配得宜 降波動增收益

著眼於高波動成為新常態，投資人對產品的需求將不再是單純衝刺報酬率，而是轉向低波動、且能同時提供穩定現金流的產品組合，使其能安然自若面對詭譎多變的投資環境。

以新興市場貨幣資產的組合端來看，受到美國升息進入尾聲，可能會削弱美元續強空間，可留意新興市場的表現機會；其中，新興市場當地債具有高息及評價面合理優勢，再加上新興國家央行升息支撐貨幣走勢趨穩，建議投資人可視為在通膨壓力漸增及工業國家殖利率普遍偏低下，保有財富購買力的重要收益來源。

至於啞鈴的另一方，可留意具有抗波動的美元平衡型資產，資產的配置除看好具抗通膨的高收債和景氣循環股外，最好也納入具防禦性質的公用事業及醫療保健族群，同時建議也加入一些具高評級的信用債，以預防市場的變數，使整體投組除受益資產增值外，又能達到抗波動度效果。

儘管2019年的投資環境可能會與2018年有點相像，高的市場波動及潛在攀升的通膨壓力，不過投資人無須過度擔憂，若能善用投資工具，並在投資組合內搭載安全氣囊，主動管控風險下，將可繼續追求收益與資產增值機會，創造持盈保泰的表現。

(中國時報)

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