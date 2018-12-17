彌補退休金缺口 有撇步

2018年12月17日 01:13 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

隨人口老化加速，主計總處最新事業人力僱用狀況調查顯示，去年退休人數達10.1萬人，寫下歷史次高紀錄，研判每年退休人數逾10萬將成為常態，歲末年終正是上班族重新檢視退休金，累積速度的最佳時機；基富通董事長林修銘根據調查指出，有理財習慣者在退休準備上，認為要存1400萬元才足夠，但現實與理想的差距，足足少了600萬元之多，以目前上班族的薪資水準來看，至少8年不吃不喝才存得到。

存退休金無他法，林修銘認為，先勾勒出對退休生活的想像外，透過退休金試算網站，算出符合自己生活品質的退休金目標，更重要的是，及早開始、定期定額，不間斷地以時間複利來創造財富，對彌補退休金缺口有很大的幫助。

林修銘警示，退休金平均缺口600萬元是針對有理財習慣的受訪者所做的調查，若將沒有理財習慣的民眾也納入，國人退休金不足的情況恐更為嚴重；摩根投信對準備退休金的民眾，提出3大建議對策，分別是提早開始（規律投入月收10％）、分散風險、隨著年齡調整投資組合。

摩根資產管理亞洲退休策略師薈納（Wina Appleton）從官方資料、退休快樂指數調查中發現，台灣女性退休生活物質欲望不高，預估退休金的需求比男性低，但投資工具太保守，過於偏重定存、保險，也忽略平均壽命比男性長，導致退休金缺口比男性多了100萬元。

薈納提醒，退休應不分男女，應該提早準備，女性壽命較長，反而更適合採取較積極的退休理財方式；以年化報酬率4.5％估算，假設從25歲開始，每個月投資1萬元、持續到65歲，累計投資本金約480萬元，到退休時約可累積1340萬元；若改採儲蓄最保守的方式，同樣從25歲月存1萬元，到退休時也只能累積590萬元，凸顯退休理財的重要性。

(中國時報)