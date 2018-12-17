外溢保單夯 顧健康又可打折

2018年12月17日 01:13 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

外溢保單、生前契約以及醫療服務等實物給付保單，今年明顯獲消費者青睞，業績逐漸加溫；保險局表示，今年下半年國泰人壽推出首創的健走型外溢保單，勤走路就能增加保額，富邦近來也推出國內首張糖尿病外溢保單，保戶只要有效管控血糖、低於標準之下，不僅有助於延年益壽，保費最高可打6折。

金管會統計，生前契約服務保單熱賣，帶動實物給付型保單前10個月業績就超過去年一整年，而外溢保單更破1億保費，可望再破去年紀錄。

除健走型、糖尿病外溢保單外，截止於10月底止，共有5家壽險公司推出9張外溢保單，大部分為健診減免保費、健走、和實物給付健診等，今年前10月新投保件數3849件，保費收入1.02億元，就快超越去年整年的1億1426萬元；其中，國泰人壽健診減免保費和健走型2張保單很受歡迎，以保費收入8966萬元成為外溢保單的業績王。

而實物給付型保單也越來越夯，包括健康檢查類型、生前契約服務和海外醫療專機接送等，現有5家壽險業者推出7張保單，前10月保費收入達6747萬元，已經破了去年一整年6510萬元紀錄。

其中，殯葬服務保單保費高，新契約件數僅569件，就賺進4621萬保費，海外醫療專機接送保單則是消費者最愛，賣出12.6萬件，前10月收入約1941萬元。富邦人壽就以生前契約服務型保單為主力，坐上業績王寶座。

(中國時報)