美元保單明年仍熱賣

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中國時報
／台北報導

2018年接近尾聲，面對政治風險、金融環境的變化，市場普遍預期，美國聯準會Fed持續升息政策不變，美元仍穩居國際流通最廣的強勢貨幣，中國人壽指出，在台美利差擴大下，美元保單依舊會是明年保險市場中，最青睞的主力商品，有退休計畫的民眾不妨搭上這波熱潮，善用短年期的美元保單做為退休規畫工具，以多幣別分散市場波動風險，享有保障，又讓資產穩健成長。

中國人壽指出，美元利率變動型終身保險，很適合用於退休規畫、資產配置，除了可定期領取生存保險金外，還有機會享有增值回饋分享金。

富邦人壽富嵩通訊處業務經理宋書漢表示，以今年業務員前線銷售狀況來看，平均每10張儲蓄險保單中，就有4張是美元保單；小資族偏好六年期美元保單，年繳2000美元到5000美元最普遍，熟齡、高資產者手邊有筆閒錢，躉繳美元保單為多，一筆可能就是10萬美元。

宋書漢分析，國人偏愛美元保單理由很簡單，南非、土耳其等幣值大貶，新興國家皆遭殃，美元是檯面上最穩健的外幣、流通性又強，更誘人的是，不論六年期或一次躉繳，宣告利率從3.8％至3.92％不等，冒著新台幣有貶值風險，美元保單仍具吸引力。

富邦金首席經濟學家羅瑋則預估，明年最大風險然然是路美貿易戰，若貿易戰全面開打，美國聯準會原估升息2至3次，可能只會升息2次或更少，明年新台幣匯率波動區間大，對美元從30.8至32.3元不等。

(中國時報)

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