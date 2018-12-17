邁向循環經濟》蘇格蘭零廢棄革命

2018年12月17日 01:13 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥報導 ／格拉斯哥報導

蘇格蘭首席部長施特金（摘自Circular Economy Hotspot Scotland）

蘇格蘭零廢棄（ZWS）執行長古藍德（謝錦芳攝）

Revive Eco公司創辦人Scott Kennedy（左）與Fergus Moore（右）對咖啡渣的市場潛力看好。（謝錦芳攝）

蘇格蘭小檔案

編按：蘇格蘭於2010年提出「零廢棄」為發展目標，2016年提出「邁向循環經濟策略」，預計2025年之前循環利用70%廢棄物。倫敦預期2050年之前達成循環城市願景。英國發展循環經濟過程中，有那些創意值得台灣借鏡？中國時報特派記者謝錦芳前往英國採訪，即日起推出「邁向循環經濟」系列報導，以供國人借鏡。

蘇格蘭曾是工業革命發源地，蘇格蘭發明家瓦特（James Watt）於1776年改良蒸氣引擎，奠定工業革命的基礎；242年後，蘇格蘭要以創新精神引領世界邁向循環經濟。

在台灣，有人以咖啡渣開發環保布料，也有年輕人研發可分解的吸管。在英國，咖啡每年銷售額高達90億英鎊，每年產生50萬噸咖啡渣，其中9成以掩埋處理，必須花費近8千萬英鎊，形成一大問題。

咖啡渣可製肥料 萃取精油

摩爾（Fergus Moore）與甘乃迪（Scott Kenney）在Strathclyde大學商學院讀書時，曾在咖啡館打工，發現大量咖啡渣衍生許多商機，於是成立Revive Eco公司專門回收咖啡渣，製作天然肥料，並研發萃取精油與有用的化學成份，一方面減少廢棄物，減少處理費用，另方面開發咖啡渣的新用途。

自2015年成立Revive Eco以來，摩爾與甘乃迪年年獲得創新創業獎，今年11月甫獲得蘇格蘭零廢棄組織（Scotland Zero Waste）提供23.5萬英鎊資助年度計畫，研發咖啡渣高端應用於化妝品、藥品與清潔用品，以取代目前英國從外國進口大量化學原料。摩爾與甘乃迪表示，「我們除了回收英國的咖啡渣再利用，未來將放眼歐盟市場。」

蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）10月31日在循環經濟論壇中表示，循環經濟預估可為蘇格蘭帶來逾10億英鎊經濟效益，蘇格蘭矢志成為循環經濟先驅。

施特金指出，循環經濟已成為許多國家優先政策，發展循環經濟可以創造許多好處，例如讓環境更乾淨，降低製造與消費的成本，新科技可以創造新工作機會等。

兼顧環保 創10億英鎊效益

施特金指出，「舉行循環經濟論壇會議中心所在地曾經是碼頭，Clydeside 早年曾是全球工業重鎮，在上個世紀初期，這兒是全球主要海運中心，如同瓦特發明蒸汽引擎，開啟工業革命；我們有責任帶領全球走向低碳時代。」

蘇格蘭兩年前發表「循環經濟策略」，選定食品與飲料、能源、建築、再製造等做為發展循環經濟的重點產業，並成立蘇格蘭零廢棄（ZWS）非營利組織扮演推廣並輔導產業轉型。

政府給資金 鼓勵青年創業

「循環經濟論壇」中，施特金公布3家新創公司，包括Total Homes、Revive Eco和Angus 3D，獲得「循環經濟投資基金」合計高達7千英鎊的資助。其中，Total Homes為解決蘇格蘭地區許多空屋清理時產生的家具廢棄物，這個由年輕人成立的社會企業主要協助把這些舊家具整修，以較便宜價格出售給其他租屋者，同時解決舊家具處理問題，為了清理並整修這些舊家具，衍生許多新的工作機會。

蘇格蘭零廢棄組織（ZWS）執行長古藍德（Iain Gulland）指出，「循環經濟投資基金主要目的是鼓勵青年創業家發揮創新精神投入循環經濟，這些資金投入之後，蘇格蘭零廢棄（ZWS）不持有股份，讓年輕創業者有更大的自由度。」

古藍德參與推動蘇格蘭資源回收與廢棄物清理長達25年，身上穿的外套是二手衣。他強調，人才是發展循環經濟最重要的核心，因此蘇格蘭花費很大精神在人才培育，包括循環企業領袖、推動零廢棄社區等。蘇格蘭零廢棄組織是今年循環經濟熱點主辦單位，古藍德表示，各國代表相互交流，可以創造許多跨國合作空間。

瓦特改良蒸氣機，開啟了工業革命；新一代蘇格蘭創業家將透過循環經濟開創新的循環，把工業時代留下的廢棄物化為資源，引領世界走向零廢棄、兼顧環境與社會包容的新世界。

(中國時報)