邁向循環經濟》拚循環商機 政府採購扮要角

2018年12月17日 01:13 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥報導 ／格拉斯哥報導

「循環經濟熱點」國際論壇10月底於蘇格蘭會議園區(Scottish Event Campus)舉行。（摘自Scottish Event Campus官網）

循環經濟之父施特爾（Walter Stahel）在一場演講中指出，廢棄物是丟棄的資源，而資源並非免費的，發展循環經濟與減廢帶來無窮的商機。他建議政府決策者、企業界以前瞻眼光發展符合循環經濟的科技，日本與挪威積極發展氫能，使用氫燃料電池生產零碳熱能和電力，這是非常創新的作法。

循環經濟教父級人物施特爾一篇論文「產品生命要素」於1982年獲得馬歇爾獎，強調延伸產品的使用壽命，日後被應用於循環經濟。他創辦「產品生命學院」（Product-Life Institute），積極推廣產品再利用、修復、再製造、科技升級，將產品延伸至服務層面，降低廢棄物，提升資源使用效率，創造工作機會，開拓永續發展策略。在格拉斯哥碰到來自台灣的媒體，施特爾親切地說，曾來過台灣，對台灣留下深刻印象。

現年72歲的施特爾10月31日於格拉斯哥「循環經濟論壇」的演講中指出，「循環經濟意指將產品和自然資產的質量儘可能維護最佳與最久狀態，如此一來，汽車製造廠會被迫走向租賃的商業模式，而消費者變成使用者，要強調的是永續使用，而非永續生產與消費。」

施特爾說，個人與物品之間的情感是這些物品長期被使用的基礎。他提到自己的泰迪熊和手錶是1962年製，自家兩部車是1969年份，自己住的房子興建於1756年，迄今依然維護保養得很好。

共享也是循環經濟。施特爾說，共享經濟必須以良好的管理為前提，否則會形成災難。在公共運輸方面有些成功的例子，如計程車、旅館房間租用等，必須建立良好信任與適當的管理。

推動循環經濟過程中，政府採購扮演重要角色。他指出，美國航太總署（NASA）於2005年決定採購政策，未來以採購服務為主，而非採購硬體，這項重大變革引發許多創新，例如SpaceX、Blue Origin開發出可重複發射的火箭，如此可節省大筆費用與減少廢棄物。

其次，挪威今年5月公布一項招標案推動氫能渡船計畫，預計2020年開始營運，2025年將禁止燃油船隻通過挪威峽灣，目前有關氫能渡船的設計尚未出爐，但已有造船廠接受挑戰。這是政府採購推動循環經濟的創新作法。施特爾強調，「發展循環經濟，必須在科技、商業和社會方面的創新。」

(中國時報)