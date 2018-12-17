邁向循環經濟》減碳成效增5成 歐盟列優先目標

2018年12月17日 01:13 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥報導 ／格拉斯哥報導

針對氣候變遷，聯合國環境署(UNEP)國際資源小組共同主席波特尼克（Janez Potočnik）在一場演說中指出，循環經濟是減緩氣候暖化的有效解方，一個較循環的經濟體會比傳統經濟體減碳績效增加50％以上。

繼荷蘭、盧森堡之後，蘇格蘭為今年「循環經濟熱點」論壇主辦國，10月30日起在第一大城格拉斯哥舉行，吸引20多個國家450多人與會。前歐盟執委會執委波特尼克10月31日應邀發表主題演講。他指出，歐盟已設定循環經濟為歐盟委員會的優先目標，循環經濟與永續發展目標、競爭力等息息相關，歐盟將推動塑膠、紡織、食物的循環計畫，延伸生產者的責任與環保設計，並強化稅負、政府採購等經濟政策與誘因。

波特尼克引用瑞典永續發展顧問公司（Material Economics）的研究指出，歐盟各國推動鋼鐵、塑膠、鋁、水泥等朝向循環經濟，預估2050年時減碳績效會比傳統率由舊章的經濟體高出50％。若推廣汽車共享，推估2050年減碳績效會比傳統經濟體高出70％，政策效果相當明顯。

聯合國大會通過17項永續發展目標（SDGs），與循環經濟息息相關。波特尼克指出，循環經濟牽涉社會與文化轉型，是達成永續發展目標最重要工具，開發中國家應掌握循環經濟的蛙跳優勢與商機。

針對各國發展循環經濟的步驟，他建議應訂定國家目標與時程，提出發展計畫與行動方針，制訂政策提供誘因並矯正市場失靈；鼓勵朝向循環經濟的創新；鼓勵人才開發提升資源使用效率的方法；強化跨國合作等。

(中國時報)