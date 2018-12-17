不談貿戰 習聚焦引領全球化

2018年12月17日 04:10 中國時報 呂佳蓉／北京報導

大陸慶祝改革開放40周年大會18日將在北京舉行，大陸國家主席習近平將發表重要談話。（法新社）

大陸慶祝改革開放40周年大會18日將在北京舉行，大陸國家主席習近平將於會中發表重要談話。華中科技大學經濟學教授、光谷自貿研究院院長陳波表示，預料習的演講不會提及陸美貿易戰，40周年最重要的是回顧大陸發展的成就與展現繼續推動改革開放的決心，雙方談判重要期間，不需節外生枝。

將提未來發展宏偉決心

由於1978年12月18日，中共召開十一屆三中全會，確立「對內改革、對外開放」的改革開放路線，這可說是大陸選在18日舉行紀念大會的主要原因。

陳波認為，習當天的演說不會提陸美貿易戰，因為它是個負面的事情，若探討的相關事情是太過具體，在改革開放40周年的講話中不適合。

陳波強調，當天講話會提到的應是，在「國際反全球化浪潮在抬頭的情況下，大陸更要堅持改革開放，要從開放的追隨者，將來成為開放、全球化、多邊化的引領者」，以及「大陸改革開放的雄心會比外界想像得更大」的論調，會總結40年來的成就，提出未來發展的宏偉決心，這也是政治上的表態。

晚會與民回顧重要成就

而針對推動大陸改革開放的大陸前領導人鄧小平鮮少被提及，陳波指出，鄧小平是開啟改革開放大幕的重要人物，但是繳交的成績是由後續一代一代領導人與人民群眾共同推動，40周年不是去紀念40年前的一件事情，而是紀念40年過程當中，大家所取得的主要成績。

值得一提的是，慶祝改革開放40周年文藝晚會《我們的四十年》14日則在北京人民大會堂舉行，除中紀委書記趙樂際，習近平等6名中共政治局常委，與國家副主席王岐山出席，與3000多名觀眾一同回顧改革開放的重要成就。

連胡會歷史一握躍螢幕

晚會最後歌曲《乘風破浪再出發》回顧中共歷屆與現任領導人任內重要片段。回顧前領導人胡錦濤時，「連胡會」歷史性握手照片登上大螢幕平台；回顧習近平任內重要時刻，包含首次南巡赴深圳前海考察等，至於「馬習會」則未在影片出現。

(中國時報)