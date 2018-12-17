習展雄心 力推二次改革

2018年12月17日 04:10 中國時報 林永富 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

中共十八大三中全會公布「全面深化改革」決議，中共總書記習近平推動的戰略藍圖，被視為是中共改革開放40年來的「二次改革」，其親自推動的重大戰略方案如雄安新區、海南自貿區、一帶一路戰略等，讓外界感受到其的雄心，但在中共龐大官僚體系的內部，以及國際的認知上，也有不少內外挑戰。

綜合《多維月刊》與陸媒報導，習近平從十八大至今，讓外界感受到他的雄心與遠望。文章說，由習親自決定的國家戰略，還有雄安新區、海南自貿區、一帶一路戰略、長三角一體化以及扶貧攻堅。這些內容視為習近平「二次改革」戰略藍圖項目，就是撐起習時代的大陸發展規畫。

值得一提的是，大陸社科院昨也發表藍皮書聲稱，大陸未來將藉由對外開放，建成「全球負責任大國」、「全球開放型經濟強國」、「全球包容性發展大國」，在「構建國際經濟秩序和規則方面作出重大貢獻」。

藍皮書指出，大陸已進入的「新時代」，不是過去猛追GDP的時代，而是讓全民共享改革和發展成就；「一帶一路」倡議提出後，大陸區域格局的總體態勢，將是「東西兩翼帶動中部崛起」，進而形成「海陸統籌、東西互濟、面向全球」的開放新格局。

不過，面對當前歐美國家所展現出來的諸多質疑，亦表露大陸外宣和話語權的不足。習近平這些戰略，整體而言給外界的觀感是，構想極為宏大，中央層面的推動確實也是不遺餘力，但到地方後就陷入刻板的官僚體系，缺乏細節和時間表。

過去40年，大陸取得全球矚目的經濟成就，而如何在繼毛鄧之後的第3個30年，給大陸乃至世界帶來不可限量的變化，正考驗著習近平。

(中國時報)