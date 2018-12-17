陳雲林申請來台 國台辦局長隨行

2018年12月17日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

海基會前董事長江丙坤10日晚間辭世，陸方已確定由曾與江丙坤舉辦過8次「江陳會」的大陸海協會前會長陳雲林，以個人名義赴台弔唁。黨政人士透露，陳雲林來台由海貿會向台灣提出申請，同行的還包括國台辦綜合局局長馬國樑，除弔唁江丙坤外，另將拜會國民黨前主席連戰，內政部聯審會將於明日審查此案。

馬國樑隨陳雲林訪台，也將是國台辦交流局長黃文濤於去年8月隨大陸世大運團訪台後，再由國台辦正局級官員訪台。本報12日獨家報導，陳雲林將來台弔唁江丙坤，14日，國台辦予以證實。據了解，此行由馬國樑任團長並與陳雲林等5人預定來台日期為20至21日，來台申請案待18日召開的聯審會討論，並派送陸委會及海基會審查。

自2016年蔡政府執政後，大陸國台辦及海協會人員已未再踏進過海基會。由於江丙坤追思會堂設於海基會大樓2樓公亮廳，因此陳雲林及馬國樑的弔唁方式尚未確定，為免造成被民進黨政府塑造成兩岸另類交流，有消息指陳雲林以直接慰問家屬方式，取代進入海基會大樓；另一種做法則是畢竟陳雲林已無官職，進入海基會大樓公亮廳弔唁，馬國樑則不隨同進入。

江丙坤辦公室幕僚指出，海基會大樓對江丙坤意義特殊，因此，陸方此行未必就會將海基會大樓視為政治符號。況且，陳雲林過去由公到私都是江的摯友，故陳雲林應該還是會進入海基會弔唁。

為便各界緬懷江丙坤，江的家屬在海基會大樓2樓公亮廳設立追思會堂，已於14日對外開放，包括前副總統蕭萬長、陸委會主委陳明通、海基會董事長張小月、國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市長朱立倫以及民進黨立法院黨團總召柯建銘等人都已到場弔唁。會堂開放至21日下午4點。

(中國時報)