秀反腐成果 貪腐9虎罕見同框

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中國時報
／綜合報導

為紀念改革開放40周年，近日央視播出系列政論專題影片《必由之路》，在日前播出的第5集「立國之本」中，用相當大的篇幅回顧了十八大以來中共的反腐成果，其中落馬的周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才等9個貪腐「大老虎」在片中罕見同框。片中還特意提到中共中紀委網站每次發布落馬官員資訊都會引發一輪網路傳播熱潮，「一兩秒內點擊量就能增加四五萬」。

大型政論專題紀念影片《必由之路》11日在大陸央視播出，影片回顧改革開放40年歷程，呈現改革開放是民族復興的必由之路。值得注意的是，影片不回避矛盾，直面國企職工下崗的改革陣痛、對「姓資還是姓社」的質疑、教育不公平、醫療看病難、官員腐敗等歷史問題。

《必由之路》分8集，分別為「歷史之約」、「關鍵抉擇」、「偉大跨越」、「力量之源」、「立國之本」、「興國之魂」、「大國之盾」及「共同命運」。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」昨指出《必由之路》將中共的反腐工作和改革開放聯繫在一起，稱「黨的自我革命為改革開放提供了有力保障，交出了令人民滿意的時代答卷。」

文章稱，第5集「立國之本」用相當大的篇幅回顧了十八大以來中共的反腐成果，「5年來，經過立案審查處理的省軍級以上黨員幹部以及其他中管幹部440人。」其中，周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才等9個「大老虎」在片中罕見同框。

(中國時報)

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