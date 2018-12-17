烏克蘭東正教會 脫俄獨立

新當選基輔都主教和烏克蘭東正教會新領袖的伊皮法紐斯（左），16日在基輔聖米迦勒大教堂主持脫離俄羅斯東正教會獨立後的第一場禮拜儀式。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
大批烏克蘭民眾16日聚集在基輔聖米迦勒大教堂，參加烏克蘭東正教會脫離俄羅斯東正教會後的第一場禮拜。（法新社）

烏克蘭與俄羅斯之間的紛爭從政治延燒到宗教。烏克蘭東正教會15日在首都基輔舉行閉門會議，表決通過脫離俄羅斯東正教會，並選出39歲的基輔都主教伊皮法紐斯，出任烏克蘭東正教會新領袖。

成立「沒有普丁的教會」

參與這次宗教會議的烏克蘭總統波洛申科認為，烏克蘭東正教脫離俄國教會，成立一個「沒有普丁的教會」，對烏克蘭的安全和獨立至關重要，但外界認為也很可能加劇與莫斯科的緊張關係。

2014年俄國併吞克里米亞後，烏克蘭與俄關係急遽惡化，要求烏克蘭教會脫離俄羅斯教會的聲浪愈來愈高張。今年10月，全球東正教精神領袖-君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂正式宣布，自1686年以來一直從屬於「莫斯科宗主教區」的烏克蘭教會與俄羅斯教會分家，取得自主教會的地位。

烏控俄藉教會擴張勢力

波洛申科表示，烏克蘭不是、也不會是俄羅斯教會的領土，建立一個獨立的烏克蘭東正教會已成為國家安全問題的一部分，也驅散俄羅斯的帝國幻想。他並質疑，莫斯科利用俄東正教會破壞烏克蘭國家主權。教會成了克里姆林宮推動俄國勢力擴張、助長烏東分離主義的工具。

波洛申科說：「烏克蘭人終於有了自己的東正教教會，這是一個沒有普丁的教會，這個教會也沒有基里爾（俄國東正教會大牧首），這是一個不會為俄國當局和軍隊祈禱的教會，因為他們殺了烏克蘭人。這是烏克蘭的教會！」由於波洛申科明年3月將爭取連任總統，烏克蘭教會「脫俄」成功有助於他的選情。

烏克蘭東正教會新領袖伊皮法紐斯與波洛申科預計明年1月初前往伊斯坦堡，從東正教宗教主處，領取自主教會的正式文件。自此烏克蘭教會的基輔都主教將被提升為基輔牧首，和莫斯科牧首平起平坐。

新牧首將與俄平起平坐

君士坦丁堡的巴爾多祿茂之所以聲援烏克蘭教會獨立，除了波洛申科遊說，也可能與俄羅斯東正教牧首基里爾近年來挾總統普丁之威，在東正教世界自行其事、與君士坦丁堡方面多所摩擦有關。

今年年初，普世牧首巴爾多祿茂就多次公開贊同烏克蘭正教會的獨立主張，這一表態讓莫斯科牧首大為光火，今秋開始，俄羅斯正教會即全面凍結與君士坦丁堡的互動。

不過烏克蘭正教會獨立後，接下來莫斯科宗主教區仍會繼續在烏克蘭運作。莫斯科宗主教區在烏克蘭約有1.2萬座教堂與修道院，這些資產的所有權未來恐又是烏俄衝突的導火線之一。

(中國時報)

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