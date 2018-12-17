烏克蘭東正教會 脫俄獨立

2018年12月17日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

大批烏克蘭民眾16日聚集在基輔聖米迦勒大教堂，參加烏克蘭東正教會脫離俄羅斯東正教會後的第一場禮拜。（法新社）

烏克蘭與俄羅斯之間的紛爭從政治延燒到宗教。烏克蘭東正教會15日在首都基輔舉行閉門會議，表決通過脫離俄羅斯東正教會，並選出39歲的基輔都主教伊皮法紐斯，出任烏克蘭東正教會新領袖。

成立「沒有普丁的教會」

參與這次宗教會議的烏克蘭總統波洛申科認為，烏克蘭東正教脫離俄國教會，成立一個「沒有普丁的教會」，對烏克蘭的安全和獨立至關重要，但外界認為也很可能加劇與莫斯科的緊張關係。

2014年俄國併吞克里米亞後，烏克蘭與俄關係急遽惡化，要求烏克蘭教會脫離俄羅斯教會的聲浪愈來愈高張。今年10月，全球東正教精神領袖-君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂正式宣布，自1686年以來一直從屬於「莫斯科宗主教區」的烏克蘭教會與俄羅斯教會分家，取得自主教會的地位。

烏控俄藉教會擴張勢力

波洛申科表示，烏克蘭不是、也不會是俄羅斯教會的領土，建立一個獨立的烏克蘭東正教會已成為國家安全問題的一部分，也驅散俄羅斯的帝國幻想。他並質疑，莫斯科利用俄東正教會破壞烏克蘭國家主權。教會成了克里姆林宮推動俄國勢力擴張、助長烏東分離主義的工具。

波洛申科說：「烏克蘭人終於有了自己的東正教教會，這是一個沒有普丁的教會，這個教會也沒有基里爾（俄國東正教會大牧首），這是一個不會為俄國當局和軍隊祈禱的教會，因為他們殺了烏克蘭人。這是烏克蘭的教會！」由於波洛申科明年3月將爭取連任總統，烏克蘭教會「脫俄」成功有助於他的選情。

烏克蘭東正教會新領袖伊皮法紐斯與波洛申科預計明年1月初前往伊斯坦堡，從東正教宗教主處，領取自主教會的正式文件。自此烏克蘭教會的基輔都主教將被提升為基輔牧首，和莫斯科牧首平起平坐。

新牧首將與俄平起平坐

君士坦丁堡的巴爾多祿茂之所以聲援烏克蘭教會獨立，除了波洛申科遊說，也可能與俄羅斯東正教牧首基里爾近年來挾總統普丁之威，在東正教世界自行其事、與君士坦丁堡方面多所摩擦有關。

今年年初，普世牧首巴爾多祿茂就多次公開贊同烏克蘭正教會的獨立主張，這一表態讓莫斯科牧首大為光火，今秋開始，俄羅斯正教會即全面凍結與君士坦丁堡的互動。

不過烏克蘭正教會獨立後，接下來莫斯科宗主教區仍會繼續在烏克蘭運作。莫斯科宗主教區在烏克蘭約有1.2萬座教堂與修道院，這些資產的所有權未來恐又是烏俄衝突的導火線之一。

(中國時報)