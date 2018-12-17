聯合國COP24氣候會議落幕

聯合國氣候會議（COP24）15日閉幕，會議主席波蘭環境部副部長庫爾提卡宣布達成共識後，抑制不住興奮之情，從主席台上跳了下來。（路透）

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中國時報
／綜合報導

經過近2星期馬拉松式的談判和協商，聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議（COP24）15日終於在波蘭卡多維斯閉幕。在最後一刻，197國代表共同簽署《巴黎氣候協定》實施細則，依此採取具體行動，來達成減排與抑制氣溫上升。

由於各國對如何落實協定出現分歧意見，導致會議被迫延後一天結束。會議主席波蘭環境部副部長庫爾提卡15日晚上10時左右宣布，氣候協定的實施細則正式通過。議場內各國代表紛紛起立鼓掌，更跑上主席台相互擁抱。庫爾提卡說，「這是一條漫長的道路，我們盡最大努力，不讓任何一方落後」。

實施細則手冊長達156頁，內容規範各國氣候計畫制定的透明度、未來各締約方應遵守的標準、如何匯報與監測減排、設立2025年後的氣候資金新目標，以及5年後如何實施減碳排的全球檢討。

聯合國祕書長古特雷斯肯定會議成果，稱讚實施細則是取得新進展的基石。他表示，將於明年9月召集聯合國氣候峰會。曾參與制定氣候協定的巴黎歐洲氣候基金會執行長蒂比亞納表示，此次大會達成共識，將對落實協定起到巨大作用。曾托稱不清楚規定而拒絕參與的國家，不能再用相同的藉口。但部分國家與環保團體批評，新訂的實施細則未能促使各國加強減排。

2015年全球195國通過《巴黎氣候協定》，要點包括限制全球氣溫升幅不超過2度，富裕國家從2020年起每年提撥1000億美元，協助未開發國對抗氣候暖化，以及每5年檢討減碳排量執 行情況。但當年僅定下目標，並未確立執行細節。

(中國時報)

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