飽受箝制332年 終於分道揚鑣

2018年12月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

烏克蘭東正教會宣布脫離俄羅斯東正教會，中止自17世紀以來的傳統；過去332年來，烏、俄屬於同個教區，如今因兩國決裂形同陌路，在信仰上也分道揚鑣，俄烏關係恐將進一步惡化。

1054年，以君士坦丁堡為首的東方教會，和以羅馬為首的西方教會，因長期在神學、組織和紀律等方面嚴重分歧，而導致東西教會大分裂，即希臘正教（東方正教會）與羅馬公教（天主教）。

自1686年後，烏克蘭正教會一直從屬於「莫斯科宗主教區」之下，而這300多年來，烏克蘭經歷俄羅斯帝國和蘇聯統治；到了1991年，烏克蘭脫離蘇聯獨立，不過烏國的東正教仍歸莫斯科管轄。

烏克蘭的東正教會分3派，包括前述奉俄羅斯牧首為領袖的「烏克蘭正教會莫斯科宗主教聖統」、以及烏國獨立後，主張脫離俄羅斯體系的「烏克蘭正教會基輔宗主教聖統」，加上早在1921年後就獨立運作，但未受君士坦丁堡普世正教會承認的「烏克蘭自主正教會」。

今年最新調查，烏克蘭各派的東正教徒共占全體國民的67.3％，意味俄羅斯除了在政治、外交上對烏克蘭頤指氣使，甚至可藉宗教勢力掌控烏克蘭。

烏國獨立後，儘管基輔當局希望在宗教上同樣能脫離莫斯科牧首管轄，但始終未受東正教世界重視。不過在2014年，烏克蘭克里米亞半島公投要求併入俄羅斯，公投結果雖未獲國際社會承認，但俄國總統普丁政府仍強行併吞克島，並在烏東支持親俄分離主義叛軍發動戰事，兩國正式撕破臉，雙方的外交衝突更延伸至宗教。

烏克蘭國內高漲的反俄聲浪，連帶助長對信徒對教會脫離莫斯科勢力、自組東正教會的聲音，甚至開始獲得東正教世界支持。今年10月的君士坦丁堡神聖大公會議中，全球東正教名義領袖巴爾多祿茂正式宣布，300餘年來在莫斯科宗主教區轄下的烏國教會，可脫離俄羅斯教會獨立，從而為烏境3個東正教派合組新的教會，鋪平了道路。

(中國時報)