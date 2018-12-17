2018年12月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普內閣又折損一人。內政部長辛克（Ryan Zinke）已經請辭，將在月底卸任。辛克因使用公帑搭私人飛機，又捲入土地交易醜聞遭聯邦調查。他在辭職信中批評，針對他及家人的攻擊太過惡毒且具政治動機。

川普以推特宣布辛克離職的消息，但沒有說明原因，他盛讚辛克任內貢獻，指下周將委派接任人選。據媒體取得的辛克辭呈，他寫道「去職是因為惡意且具政治動機的攻訐」，讓他無法全心完成內政部長職責。

57歲的辛克去年3月出任內政部長，任內被揭露曾3次花公帑搭私人飛機，最近一次是6月，甚至安排價值超過1萬2千美元的航班，從拉斯維加斯返回蒙大拿州老家。被踢爆後他怒稱不會出這筆錢，更表示費用早就獲批准。

辛克其他爭議還包括，前往加州巡視森林大火災情時，批評當地環保人士拒絕砍樹，才釀成森林大火燒不停，激怒環保團體。他也不顧環保人士抗議，有意開放美國外海供油氣鑽探。

美國期中選舉之後，政府通常都會進行人事改組，美國輿論多預料，負面新聞纏身的辛克可能去職。辛克下台，民主黨人額手稱慶。民主黨過去一直強調將調查辛克的不法行為，民主黨重新掌控眾議院後，原本已打算對辛克展開更嚴苛的監督。

美國內政部負責處理美國內部事務，目前職責包括管理美國聯邦土地、陸地和離岸自然資源、印地安人事務、國家公園、環境安全等。

(中國時報)