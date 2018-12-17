大哥打架被砍 誣賴警旁觀

士林夜市大南街一帶興起後，成了北山會強收保護費的重點地段。（謝明俊攝）

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中國時報
／台北報導
士林夜市天道盟北山會鬧事事件簿

天道盟北山會爭奪士林夜市地盤利益，引發內鬨！北山會宋姓大哥藉口連姓攤商遭人砸店、砍殺，日前親赴林姓大哥住處理論時遭砍傷，事後宋男竟向媒體爆料誣指士林警分局洪姓小隊長冷眼旁觀，包庇林男砍他。警方昨反指宋不實爆料，強調將協助洪員提告，維護名譽外，也將擴大掃蕩北山會黑幫勢力。

北山會橫行士林夜市

警方說，宋男與北山會會長「烏龍」吳敘群多人，上月才因向攤商強索保護費及租金遭洪員逮捕送辦，認為宋男是挾怨誣陷洪員，洪員當天到現場是去查案，幸好洪員在場保護宋，否則宋下場堪慮。

警方調查，北山會近年來與天道盟一統會爭奪士林夜市圍事暴利，動輒以暴力手段恐嚇攤商、砸店，形成當地治安問題。12月9日，在士林夜市擺設遊戲攤位的北山會連姓成員，遭3名惡少砸攤毆打，警方先查出3嫌身分移送偵辦後，進而查出3嫌是受到自稱是北山會的林姓大哥指使行凶，雙方是因賭債而引發糾紛。

洪姓小隊長10日下午前往林男位在大南路住處查案，正巧宋男因為替幫眾連男出頭，藉口林男小弟假藉北山會名義對連男動手行凶，亦趕赴林的住處外興師問罪。宋男在門口先與林男小弟口角鬥毆，當時正在屋內盤查林男的洪員，聞聲出門勸阻，喝令宋男離開現場，以免吃虧。

警捨身救命卻遭反咬

此時，林妻剛好返家目睹宋男鬧事，怒斥宋男，雙方再爆發衝突，林男見妻子受辱，率小弟亮刀追砍宋男，洪員在場拚命阻隔雙方，並壓制林男，混亂中，洪員手指遭劃傷，身上衣褲也沾染血跡。

洪員緊急通報警局派員趕來現場支援，將雙方壓制，警方詢問宋男需不需要協助送醫，宋表示自行就醫，警方以現行犯逮捕林男及小弟，並依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢察官複訊後，諭令林男及小弟各以10萬、5萬元交保候傳。

(中國時報)

賭債導火線 引爆北山會內亂

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