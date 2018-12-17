賭債導火線 引爆北山會內亂

2018年12月17日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

誣指警方包庇的宋姓大哥，現為天道盟北山會第二把交椅，宋個性好逞凶鬥狠，和會長「烏龍」吳敘群聯手以暴力爭奪士林夜市地盤，不僅率眾砸毀天道盟一統會堂口「海豐海產店」，還勒索保護費，更向攤商強索規費租金，遭警方提報組織犯罪送辦。

士林夜市原在地角頭稱為「北山」，過去從圓山到陽明山山腳下，都是「北山」勢力範圍。

一清專案期間，士林角頭「西瓜」葉靜明，爭出頭做老大，加入天道盟成立一統會，葉帶領一統會圍事士林夜市近20年。近年葉染上毒癮，無法管事，一統會又後繼無人，北山會趁勢崛起，10餘年前由後港角頭「烏龍」吳敘群等人成立，近年聲勢已壓過一統會。

吳敘群為除掉原士林夜市圍事的一統會勢力，曾率眾將葉靜明押走打斷手腳，今年2月間，藉口討債赴基河路一統會堂口「海豐海產店」砸店，並打傷一統會林姓大哥，還威嚇該店要付每月10萬元保護費。

至於砍殺宋的林姓大哥，是士林在地角頭，過去與北山會會長吳敘群交好，對外自稱是北山會大哥，引發宋不滿。幾個月前，林男找具有北山會背景的連姓攤商，到新北市八里區林男手下「小雞」的賭場賭博，結果連贏200萬，賭場以現金不足簽發本票，但事後跳票，連因另積欠他人賭債向林男借錢，造成連欠林近300萬元。宋以北山會「正統」自居，藉口林是「假北山幫」挑釁，雙方利益衝突一觸即發。

(中國時報)