華山分屍案賠百萬 檢方代償

2017全國地檢署犯罪被害補償案件數分析表

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中國時報
／台北報導

震驚社會的華山分屍案，凶嫌弓道教練陳伯謙遭北檢起訴並具體求處死刑後，檢方審酌被害的高姓女學員，正值青春年華，慘遭陳嫌毒手，高女父母遭受喪女之痛，精神受到極大痛苦，日前依《犯罪被害人保護法》，共補償高女父母100萬元，檢方將先墊付100萬元，日後將提民事訴訟向陳嫌求償。

據了解，外界認為陳嫌並無資力，擔心這筆百萬補償金，最後恐將「全民埋單」。但檢方強調，會積極清查陳嫌資產追償。

檢方調查，高女今年5月間參加陳伯謙設於北市華山草原的「野居草堂」弓道技藝課程。5月31日下午，高女赴草堂與陳嫌多人飲酒聊天，翌日凌晨酒醉休息時遭陳嫌性侵。陳嫌因高女抗拒而勒死她，先將屍體藏放在草堂塑膠箱。6月3日深夜，陳嫌在草堂內將高女分屍切割成13塊，並把屍塊分裝成7包。

6月4日清晨5時，陳騎機車載運7袋屍塊至陽明山子坪後，再以步行方式沿路棄置。陳嫌棄屍後再以鹽巴、明礬覆蓋死者左側乳頭及外陰部製作標本。今年8月，北檢以陳嫌手段凶殘，令人髮指，依性侵殺人、竊盜、遺棄屍體、毀壞屍體4罪起訴陳嫌，並具體求處「最嚴厲之刑」(死刑)。台北地院考量死者高女的左小腿迄今仍未尋獲，全案不排除有共犯，陳嫌有繼續羈押必要，已裁定延押2個月。

痛失愛女的高女父母，日前向北檢申請犯罪被害補償共計300萬元，其中法定扶養義務的200萬元部分，檢方認為2人名下有財產而予以駁回，至於2人申請的殯葬費、精神撫慰金合計100萬元，則全數補償。

(中國時報)

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