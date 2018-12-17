連撞4輛法拉利 送貨員傻了

2018年12月17日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

悲劇了！20歲林姓送貨小弟16日清晨駕駛廂型車送金紙到新北市石碇區，行經雙溪口淡蘭吊橋時，疑因精神不濟，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌，維修費用粗估將高達千萬元以上，林男恐將面臨鉅額賠償。

16日清晨5時30分許，林男駕車行經石碇區雙溪口淡蘭吊橋路段，疑因精神不濟打瞌睡，導致車輛偏離車道，連續衝撞停靠在停車場外路邊的4輛法拉利跑車，林男急忙下車察看，驚見他撞及的竟全是法拉利超跑，而且一次撞到4輛，當場嚇到不知所措，頻向超跑車主道歉。

警方獲報到場，4輛法拉利的車主向警方表示，他們4人約在該處集合，準備行駛北宜公路前往宜蘭，他們才剛到不久就遭到追撞。林男則憂心忡忡向警方表示，當時他要前往石碇送金紙，時速僅約40公里，因精神不濟、一時恍神，才不慎從後方追撞停在路邊的超跑。

警方對林男酒測，並未檢測出酒精反應，林男似在擔心將會面臨巨額賠償，處理過程中始終顯得非常緊張，坐立難安。

據了解，遭撞的4輛跑車分別為法拉利488及F12，4輛新車總價約5000萬元，其中黃色法拉利488及白色法拉利F12車身部分凹陷，藍色法拉利488左後方毀損，紅色法拉利則僅碰撞到車牌，無需修理。

據愛車人士透露，藍色法拉利左後方毀損，維修費約400萬元，黃色法拉利約300萬元，白色法拉利因包含尾翼也毀損，維修費約500萬元，總計1200萬元。

據了解，4輛超跑的車主中有人是電子公司老闆，有的是醫美診所醫師，都是頗有身價的人物，對於車損均表示全權交由保險公司處理，修理費用尚待估計。

此事經媒體曝光後，有網友替肇事的送貨小弟求情「貧富差距如此大，富人有點仁心，放他一馬吧！」另有網友建議「狀況不好千萬別上路！」

(中國時報)