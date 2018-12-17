楊文科跨越黨派 共築大新竹

2018年12月17日 01:13 中國時報 莊旻靜 、邱立雅、 楊宗灝 ／竹縣報導 、邱立雅、／竹縣報導

「要為人民好，執政不能有黨派！」新科新竹縣長楊文科接受本報專訪時，對新竹縣市過去本為一家，面對執政黨派色彩不同問題侃侃而談。他說，過去新竹科學園區、新竹縣市政府原本有「園縣市」合作平台，希望未來能以大新竹合作為前提，讓縣市「共榮共好」。

靠政績實力 重返縣府

九合一大選結束，楊文科順利接棒邱鏡淳。在原本初選與民調都呈現緊繃選情下，靠著多年的政績實力與國民黨成功整合，重返新竹縣政府，楊文科具數10年公務員資歷，希望作對的事情以德服人，並將組戰鬥內閣，「跟不上就淘汰。」

年屆67歲的楊文科是本屆選舉中年紀最大的候選人，他在峨眉鄉客家農家長大，1980年代從新竹縣的基層公務員開始投身公部門，再參與新竹科學園區的草創時期，又擔任中部科學工業園區管理局長，儘管曾獲優秀公務員表揚，卻因督導不周遭彈劾，3年前受新竹縣長邱鏡淳信任，回鍋縣府擔任祕書長，再轉任副縣長。

縣市一家 交通看端倪

談到遭對手攻訐彈劾是貪汙，楊文科忍不住動怒：「我公務員生涯清清白白，選舉大家談的是政見，是未來如何讓縣民過好日子，而不是刻意抹黑、栽贓，這樣的惡質選舉手段我不能接受。」

新竹縣市本一家，尤其就業、就學、交通、民生等問題，有千絲萬縷的關係。楊文科以交通問題為例，每到上下班尖峰時段，縣市間的主要幹道、國道為什麼會大塞車？除了竹科的上班族群之外，新竹縣約有兩成的家長要開車把子弟送往新竹市就學，如何解決這樣的問題，要透過改善交通系統、分流車潮並增設縣內高中，幫助縣民解決問題。

公務員出身 要騙不容易

對於未來入主縣府的規畫，楊文科表示，自己溫和，但意志堅定，在公務體系幾10年：「要騙得到我不容易。」未來會凝聚士氣、服務民眾，也會盤點各局處業務，調整社福預算、落實政見，「錢要留下來」，也希望做到讓人民有感，感受到政府的建設，人事部分也會調整，組成戰鬥內閣，盡速落實競選期間提出的承諾。楊文科強調，期許在縣務政策推動上，能與縣府同仁集思廣益，創造幸福快樂的大新竹。

(中國時報)