五楊延伸一定做 否則會被唾棄

2018年12月17日 01:13 中國時報 莊旻靜 、 楊宗灝 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣轄內有新竹工業區、台元科技園區，並鄰近新竹科學園區，楊文科上任後，首要面對的是交通打結問題。他認為，五楊高架道路延伸一定要做，但在此之前可透過分流、開闢便道等措施，緩解新竹縣市的塞車問題。 楊文科表示，五楊高架的延伸道路，已向中央提報，在他的構想中，包含北二高關西休息站便道延伸至台3線，或從湖口休息站延伸便道至榮光路，舒緩湖口交流道阻塞狀況。另有一條分流是從湖口的統一公司連接高速公路，不過仍在研究中，但五楊高架延伸道路施作也有其必要。

除此之外，高鐵橋下聯絡道目前已完成一、二期，他也期許第3期通往竹科力行路部分，要在任內完工。楊文科說，往新竹市的交通包含計畫興建自中國醫藥大學新竹分院到新竹市的橋梁，除了陸橋外，還有台1線替代道路，希望新竹縣市與竹科之間關係更緊密。

楊文科提及，大新竹是同一個生活圈，只要觀念是對的，不能有黨派之分，不做會被新竹人唾棄。除此之外，楊文科也觀察到，20％的交通問題是因新竹縣高中不足，國中畢業生有3.6萬人，縣內公立高中僅能容納1600人，許多學生到新竹市上課，家長必須接送，因此寒暑假，塞車問題就減緩，他也要多管齊下，爭取台大附中，解決教育及交通問題。

楊文科說，未來將計畫智慧交通，交通旅遊處將重新定位，也有計畫空鐵列車，從竹北到竹科，還有竹北、竹東到寶山，長期還計畫新豐、湖口，從人口密集區域最適合推動。

(中國時報)