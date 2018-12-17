結合科技 讓農民即時應對環境

2018年12月17日 01:13 中國時報 邱立雅／竹縣報導

秋季柿餅飄香，黃澄澄的柿餅也吸引各地觀光客前來品嘗新竹特色。（邱立雅翻攝）

新竹縣農產業蓬勃，各鄉鎮皆有不同的農特產品，過去新竹縣政府在推廣科技農業、青農回流等領域做得有聲有色，楊文科將結合現有基礎，透過農業經濟雲結合物聯網、大數據等新興科技，以智慧農業作為發展主軸，配合各鄉鎮農會行銷，發展客家觀光特色，打造客家浪漫大道。

楊文科表示，由於農業、農產品的特性，採收後保存不易，例如新竹縣知名的柿子與柑橘，他以義大利產的火腿與起司為例，希望打出品牌名號，做農會認證，未來可行銷世界，讓在地農業更為繁榮。

不少企業都向楊文科表達願意提供協助，例如縣內柑橘生產過剩，多餘柑橘可製成果汁附加產品。楊文科指出，過去曾協調園區廠商認購北埔柿餅，未來還要發展高附加價值、更精緻化的農產農業，像日本人把草莓的價值推高到1顆250元，他承諾將跟農會研究如何讓產量轉化為收入，讓更多青年回流。

科技農業是楊文科重要的政見之一，他指出將透過農業經濟雲計畫結合物聯網、大數據等新興科技，導入智慧農業，作為農民在農作耕種策略及旅遊產品設計等的參考依據。楊文科進一步解釋，農業發展運用科技輔助，經由智慧農村的經濟雲服務計畫，可對農作物、畜牧及漁業養殖等，透過環境控制系統，經由雲端發出異狀警示訊號，讓農民及業者即時應對，在產銷部分也可建立雲端農作產銷平台，媒合在地小農及企業通路。

做好農業基礎，有助發展農業休閒觀光，楊文科表示，高雄市長當選人韓國瑜特別提出在九二共識之下的兩岸縣市聯盟，他樂觀其成。

「只要對人民有利的事情我們一定做！」楊文科指出，針對兩岸交流部分，過去兩岸三館年會都在五峰鄉舉辦，他絕不會為此破壞五峰自然環境，因為「划不來」，但鄉親對道路平整的需求，他會做可行性評估，不會讓山區道路建設像「金門大橋」一樣，每到選舉才浮上檯面。

另，楊文科也承諾要找出一條最適當的路，發展客家浪漫大道，也希望執政黨將現今的浪漫台3線計畫做得更好。他認為，建設不能有政治考量，將努力延續浪漫台3線計畫。

(中國時報)